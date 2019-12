Alia Bhatt जब बहन शाहीन की बात पर फूट फूटकर रोने लगीं

Alia Bhatt:आलिया भट्ट अपनी बहन शाहीन भट्ट को लेकर काफी सेंसेटिव और इमोशनल हैं। यह एक इवेंट के दौरान भी देखने को मिला। दरअसल, मुबंई में वुमेन सेमिनार आयोजित किया गया था जिसमें आलिया भट्ट बहन शाहीन के साथ मौजूद रहीं। इस दौरान आलिया ने अपनी और शाहीन की लाइफ को लेकर कई सारी बातें करें। शाहीन के बारे में बात करते हुए आलिया भट्ट इस बीच काफी इमोशनल हो गईं और फूट-फूट कर स्टेज पर रोने लगीं।

इस इवेंट पर आलिया भट्ट ने अपनी बहन के डिप्रेशन को लेकर बात की। बात करते करते ही आलिया का गला भर आया जिससे वह थोड़ा रुक गईं औऱ फिर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाईं। इसके बाद आलिया रो पड़ीं। इस बीच शाहीन उन्हें चुप करते लगीं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। जिसमें आलिया रोते हुए दिख रही हैं और उनकी बहन उन्हें चुप करा रही हैं। ये वीडियो बरखा दत्त ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है।

बताते चलें आलिया भट्ट शाहीन से 5 साल छोटी हैं। आलिया ने इस दौरान कहा- मैं अपनी बहन के साथ रही उसकी किताब मैंने पढ़ी और फिर उसकी भावनाओं को समझा। महेश भट्ट और सोनी राजदान की बड़ी बेटी शाहीन को 13 साल की उम्र में ही डिप्रेशन ने घेर लिया था। ऐसे में उन्होंने अपने डिप्रेशन पर ‘आई हैव नेवर बीन अनहैप्पीयर’ किताब लिखी है।

Just finished extraordinarily moving session @WeTheWomenAsia with @aliaa08 & sister Shaheen Bhatt on her battle with depression, her brave and stirring book on it and why it makes Alia feel so overwhelmed. I am truly grateful to them for sharing with such candour. #WeTheWomen pic.twitter.com/1NUKn0URnV

— barkha dutt (@BDUTT) December 1, 2019