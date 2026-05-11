आलिया भट्ट एक बार फिर कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपने ग्लैमरस अंदाज़ से सबका ध्यान खींचने के लिए तैयार हैं। पिछले साल अपने शानदार डेब्यू के बाद इस बार भी प्रशंसक उनकी रेड कार्पेट लुक्स को लेकर बेहद उत्साहित हैं।

2025 में आलिया ने कान्स में कई यादगार फैशन मोमेंट्स दिए थे। उनका गूची से प्रेरित साड़ी-स्टाइल आउटफ़िट और कस्टम जॉर्जियो अरमानी प्रिवे गाउन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा था। उनके एलिगेंट और मिनिमल स्टाइल की फ़ैशन विशेषज्ञों ने भी काफी सराहना की थी।

फ़्रेंच रिवेरा रवाना होने से पहले आलिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने सफ़र की एक झलक साझा की। फ़्लाइट में बैठीं आलिया ने कैज़ुअल लेकिन स्टाइलिश एयरपोर्ट लुक चुना था। उन्होंने गुलाबी बेसबॉल कैप पहनी थी, जिस पर टिन्टेड ऐंड अनबादर्ड लिखा था। साथ ही वह लॉरियल पेरिस का एक लिप प्रोडक्ट दिखाती नज़र आईं, जिससे उनके ब्रांड एसोसिएशन की भी झलक मिली।

आलिया ने अपनी पोस्ट को स्टेन अलाइव कैप्शन दिया।

मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं आलिया ने ट्रैवल फ़ैशन को भी बेहद स्टाइलिश अंदाज़ में पेश किया। उन्होंने काले रंग का कोट, सफ़ेद टैंक टॉप, नीली जींस, बूट्स और हैंडबैग के साथ अपना लुक पूरा किया। उनका यह सिंपल लेकिन क्लासी एयरपोर्ट लुक प्रशंसकों को काफी पसंद आया।

यह लगातार दूसरा साल है जब आलिया कान्स में लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एंबेसडर के रूप में हिस्सा ले रही हैं। 2025 में उनके डेब्यू लुक्स ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं।

अपने पहले कान्स अपीयरेंस में आलिया ने पेस्टल ऑफ-शोल्डर गाउन में सबका दिल जीत लिया था। बाद में उन्होंने मेटैलिक साड़ी-प्रेरित आउटफ़िट पहनकर फ़ैशन प्रेमियों को और भी प्रभावित किया।

कान्स फ़िल्म फ़ेस्टिवल 2026 का आयोजन 12 मई से 23 मई तक होगा, जिसमें दुनियाभर की कई फ़िल्मी हस्तियां और सितारे हिस्सा लेंगे।

वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया जल्द ही स्पाई थ्रिलर अल्फ़ा में दिखाई देंगी। इस फ़िल्म में उनके साथ शरवरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल भी नज़र आएंगे। फ़िल्म का निर्देशन शिव रवैल कर रहे हैं, जिन्हें सीरीज़ द रेलवे मेन के लिए जाना जाता है।