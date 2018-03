VIDEO: ‘ब्रह्मास्त्र’ के सेट पर आलिया भट्ट ने यूं मनाया जन्मदिन, रणबीर कपूर की मां भी रही मौजूद

आलिया भट्ट ने 15 मार्च को अपना 25 वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ के सेट पर आलिया ने जन्मदिन का केक काटा। फिल्म की टीम ने सेलिब्रेशन का पूरा इंतजाम किया था। उन्होंने बुल्गारिया में फिल्म के सेट पर केक काटकर जन्मदिन मनाया। आलिया के जन्मदिन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। वीडियो में आलिया भट्ट बर्थडे केट काटते हुए नजर आ रही हैं। सबसे खास बात यह है कि आलिया के जन्मदिन के मौके पर फिल्म के सेट पर रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर भी मौजूद थीं। तस्वीरों में फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ ही नीतू कपूर भी नजर आ रही हैं।

वीडियो में आलिया ब्लैक कलर की टी-शर्ट में नजर आ रही हैं। वहीं आलिया का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आलिया के फ्रेंड्स आलिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं आलिया बर्थडे केक कट करते हुए नजर आ रही हैं। आलिया भट्ट को जन्मदिन की कई बॉलीवुड स्टार्स ने बधाई दी। आलिया के पिता महेश भट्ट ने आलिया के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की तो वहीं नीतू कपूर ने इंस्टाग्राम पर आलिया की तस्वीर शेयर करते हुए जन्मदिन की बधाई दी। इसके अलावा शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर और अक्षय कुमार जैसे सितारों ने विश किया।

Evening with some lovely beautiful pple A post shared by neetu Kapoor. Fightingfyt (@neetu54) on Mar 15, 2018 at 2:32pm PDT





करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ अमिताभ बच्चन भी फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

Such a BIG miracle in such a LITTLE girl !py birthday Alia pic.twitter.com/oL6GQ4EqZ5 — Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) March 15, 2018

Happy birthday fellow fishie!!! @aliaa08 Wish you endless peace, harmony, & all things wonderful. May all your dreams come true! /p>— Shraddha (@ShraddhaKapoor) March 15, 2018

Happiest birthday to the immensely talented @aliaa08. You’re the perfect example of ‘good work speaks for itself.’ Keep shining — Akshay Kumar (@akshaykumar) March 15, 2018

