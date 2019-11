Alia Bhatt: यूट्यूबर भुवन बाम (Bhuvan Bam) के फैंस का कहना है कि आलिया भट्ट और भुवन दोनों के चेहरे आपस में काफी मिलते हैं। सोशल मीडिया पर भुवन और आलिया को लेकर इस वक्त काफी सारे जोक्स वायरल हो रहे हैं। इसके बाद भुवन ने आलिया को एक ट्वीट किया। उन्होंने साथ ही आलिया को कॉफी के लिए भी पूछा। आलिया को टैग करते हुए भुवन ने लिखा था- ‘आलिया प्लीज चलो कॉफी डेट पर चलें क्योंकि मैं अब अपने क्रश जैसा दिखने लगा हूं।’ इसके बाद उन्होनें लिखा- ‘प्लीज आप लोग इसे रीट्वीट जरूर करें ताकि ये मेरे क्रश तक भी पहुंच सके। ट्विटर पर इसे फैलादो।’

भुवन के इस ट्वीट को देख कर फैंस उनसे मजे लेने लगे। आलिया और भुवन की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है। इसमें आलिया भुवन की फोटो का कोलाज बना कर सेट किया है जिसमें दोनों की चीकबोन्स स्माइल करते हुए एक जैसी लग रही हैं। भुवन भी इस बारे में मजे लेते हुए आलिया भट्ट से लगे हाथ कॉफी के लिए पूछने लगे। फिलहाल आलिया ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। भुवन ने अपने फैंस से कहा है कि वह जितना हो सके इसे री ट्वीट करें ताकि ये ट्वीट आलिया देख लें।

Please RT the photo tweet^ so that it reaches my crush. Make it happen twitter!

— Bhuvan Bam (@Bhuvan_Bam) November 24, 2019