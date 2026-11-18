पुलवामा हमले से पहले बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों के लिए काम करने के कई मौके थे। इतना ही नहीं वें कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थे, इनमें फवाद खान, अली जफर, इमरान अब्बास, माहिरा खान, मावरा होकेन, सजल अली और सबा कमर जैसे नाम शामिल हैं। साल 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर बैन लगा दिया गया।

अब हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान पाकिस्तानी अभिनेता और गायक अली जफर ने बॉलीवुड में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। अभिनेता वसीम अब्बास के साथ बातचीत में उन्होंने उस समय को याद किया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद उन्होंने अपने देश का समर्थन किया था। अली जफर ने बताया कि उस मुश्किल दौर में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने भी उनका साथ दिया था और उनके देश के प्रति वफादारी दिखाने के फैसले का समर्थन किया था।

अली जफर ने बताया कि उन्हें यह देखकर काफी अच्छा लगा था कि अजय देवगन समेत बॉलीवुड के दूसरे कलाकारों को पाकिस्तानी कलाकारों के अपने देश की सरकार और सेना का समर्थन करने से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने इस बात में अजय देवगन का उदाहरण दिया।

अली जफर ने बताया कि एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान पत्रकारों ने अजय देवगन से उनके बारे में सवाल किया था। उनसे पूछा गया कि अली जफर ने भारत में काफी काम किया, लेकिन पाकिस्तान लौटने के बाद उन्होंने अपने देश की सरकार और सेना का समर्थन किया। इस पर अजय देवगन ने जवाब दिया था कि अली जफर पाकिस्तानी हैं और अपने देश के समर्थन में बोलना उनके लिए स्वाभाविक है।

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अली जफर ने कहा कि उन्हें अजय देवगन का यह जवाब और उनके विचारों को समझने का तरीका काफी पसंद आया। उन्होंने आगे कहा, ‘मैं जाहिर तौर पर अपने देश के प्रति वफादार रहूंगा। लोगों ने भी एक कलाकार के तौर पर मेरे इस विचार की सराहना की है।’

जानकारी के लिए बता दें कि अली जफर ने कई भारतीय फिल्मों में काम किया है। आलिया भट्ट के साथ ‘डियर जिंदगी’ में काम किया था और फिल्म की निर्देशक गौरी शिंदे के कहने पर उनके सीन को फिल्म से रिलीज के बाद भी नहीं हटाया गया था।

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