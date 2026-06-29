साल 2018 में आई वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ को लोगों ने काफी पसंद किया था। उसमें अली फजल, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी, रसिका दुगल, विजय वर्मा और विक्रांत मैसी समेत कई सितारे नजर आए थे। इसके बाद इस सीरीज के दो और सीजन आए। अब ‘मिर्जापुर’ के ‘गुड्डू पंडित’ यानी अली फजल ने इस शो के बारे में बात की है। उन्होंने बताया है कि जब वह ‘मिर्जापुर’ में कदम रख रहे थे, तो काफी डरे हुए थे।

यह क्राइम ड्रामा सीरीज बाद में एक कल्ट शो बन गई और अब इसकी कहानी बड़े पर्दे पर ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के रूप में आने वाली है। फिल्म में अली फजल एक बार फिर ‘गुड्डू पंडित’ के किरदार में नजर आएंगे। वह फिल्म को लेकर दर्शकों के उत्साह से बेहद खुश हैं। ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में पहले सीजन की एक अनकही कहानी दिखाई जाएगी और शो के कई लोकप्रिय किरदार भी वापसी करेंगे।

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अली फजल ने कही ये बात

अली फजल ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “इंडिया में यह पहली बार है कि किसी शो को फिल्म में बदला जा रहा है। यह एक नेशनल लेवल का एक्सपेरिमेंट है जो हम कर रहे हैं। कहानी और कैरेक्टर सभी अच्छे हैं।” इसके अलावा अभिनेता ने कहा कि उन्हें हाल ही में पता चला कि ‘फुकरे’ के डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा ने ‘मिर्जापुर’ के मेकर्स को उनका नाम सुझाया था।

लोगों ने दी थी प्रोजेक्ट से दूर रहने की सलाह

अली ने कहा, “उस समय मैं डरा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। यह पहली बार था जब भारत में इस तरह के शो बन रहे थे। कई फिल्ममेकर्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं। उनका कहना था कि ये नहीं फिल्में करो।”

अभिनेता ने आगे कहा, “मैंने ओटीटी और शो का यह बदलता दौर देखा। मुझे लगा कि एक क्रांति आने वाली है। पुनीत कृष्णा ने जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी थी और मिर्जापुर की जो दुनिया बनाई थी, वह वाकई तारीफ के काबिल थी। हमें छोटे शहरों और कस्बों के बारे में अंदाजा था और हम कहानियां सुनते थे, लेकिन मैंने उस जगह को कभी इस नजरिए से नहीं देखा था। कोई भी मुझे उस किरदार में नहीं देख सकता था। यह एक लंबा सफर रहा है।”

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