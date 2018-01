टाइगर जिंदा है गाड़ रही कामयाबी के झंडे, डायरेक्टर अली अब्बास अब सलमान के साथ ला रहे ‘भारत’

सलमान खान और अली अब्बास जफर साथ में तीसरी फिल्म पर काम करने के लिए तैयार हैं। दोनों इससे पहले सुल्तान और टािगर जिंदा है में काम कर चुके हैं। अली के डायरेक्शन में बनी दोनों ही फिल्मों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। वहीं टाइगर अभी भी अच्छी कमाई कर रही है। दोनों की जोड़ी अब भारत में काम करेगी। इस फिल्म की घोषणा एक्टर के 52वें जन्मदिन पर हुई थी। फिल्म को सलमान के जीजा अतुल अग्निहोत्री और टी-सीरिज के मालिक भूषण कुमार मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। यह फिल्म कोरियाई फिल्म ओड टू माई फादर की आधिकारिक हिंदी रीमेक होगी। इसके बारे में अली अब्बास जफर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत की।

जफर ने कहा- इस फिल्म का निर्देशन करने का प्रस्ताव सलमान की तरफ से ही आया था। उन्होंने मुझे फिल्म दी और कहा कि मुझे यह काफी अच्छी लगी है और मुझे इसे देखने के लिए कहा। मैंने इसे देखा और मुझे यह काफी पसंद आई। सलमान ने कहा टाइगर जिंदा है के बाद आप इसे करेंगे। आप वास्तविक फिल्म की तरह ही रीमेक नहीं बना सकते हैं। सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य आपकी कहानी और किरदार को प्रभावित करता है, लेकिन मुझे फिल्म की मूल बातें काफी पसंद आईं। ओड टू माई फादर कोरियन सिनेमा के इतिहास में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म के रीमेक का अधिकार सलमान के बहनोई अतुल अग्निहोत्री ने खरीदा है।

On Salman Khan’s birthday today, here’s a BIG announcement… Bhushan Kumar and Atul Agnihotri join hands to produce their new film #Bharat… Stars Salman Khan… Ali Abbas Zafar [#Sultan, #TigerZindaHai] directs… Eid 2019 release… #HappyBirthdaySalmanKhan

