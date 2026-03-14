आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद अक्षय खन्ना चर्चा में आ गए हैं। लंबे समय बाद उन्हें वह पहचान और सराहना मिल रही है जिसके वह हकदार माने जाते हैं। इसी वजह से दर्शक अब उनकी पुरानी फिल्मों को भी दोबारा देख रहे हैं, खासकर फराह खान की कॉमेडी फिल्म ‘तीस मार खान’,जिसमें अक्षय का अलग अंदाज देखने को मिला था।

हालांकि जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तब यह बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई थी। लेकिन समय के साथ इस फिल्म को एक कल्ट फॉलोइंग मिल गई और आज भी सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के कई सीन वायरल होते रहते हैं। इन वीडियो पर अक्सर फराह खान को टैग किया जाता है और वह कई बार अक्षय की तारीफ भी करती नजर आती हैं।

लेकिन हाल ही में फराह खान ने खुलासा किया कि उनके और अक्षय खन्ना के बीच शुरुआती दौर में रिश्ता इतना आसान नहीं था। रणवीर इलाहबादिया के पॉडकास्ट में बात करते हुए फराह खान ने बताया कि 90 के दशक में उन्होंने अक्षय खन्ना के साथ कुछ फिल्मों में काम किया था, लेकिन उस अनुभव के बाद वह उनसे जुड़े प्रोजेक्ट्स से दूर रहने लगी थीं।

यह भी पढ़ें: ‘आदित्य मेरे पास आए थे’, अनिल कपूर ने ठुकराया ‘धुरंधर 2’ में कैमियो रोल का ऑफर

उन्होंने कहा, “90 के दशक में मैंने अक्षय खन्ना के साथ कुछ फिल्में कीं और उसके बाद मैं थोड़ा ट्रॉमेटाइज हो गई थी। वह उस समय बिल्कुल अलग इंसान थे। वह बहुत इंट्रोवर्ट थे और सेट पर उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता था। जब भी मुझे पता चलता कि किसी फिल्म में अक्षय खन्ना हैं, तो मैं कह देती थी कि मेरे पास डेट्स नहीं हैं।”

बाल झड़ने के कारण चिड़चिड़े हो गए थे अक्षय खन्ना

फराह ने आगे बताया कि उस समय अक्षय बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से वह काफी परेशान और चिड़चिड़े रहते थे। फराह ने कहा, “मुझे याद है कि उन्होंने खुद भी कहा था कि उनके बाल झड़ रहे हैं। वह अक्सर गुस्से में चीजें फेंक देते थे और कहते थे, ‘ये कैसा डायलॉग है?’ उस समय उनका व्यवहार ऐसा ही था।”

यह भी पढ़ें: जब बलात्कार और भ्रष्टाचार की सच्ची कहानी ने बढ़ाई फिल्म की मुश्किलें, भारत में कर दिया गया था बैन | रील गाथा

‘दिल चाहता है’ के बाद बदला स्वभाव

फराह खान ने बताया कि उनकी सोच ‘दिल चाहता है’ के दौरान बदल गई। यह फिल्म उनके कजिन फराहान अख्तर की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, इसलिए वह इस प्रोजेक्ट को मना नहीं कर सकती थीं। उन्होंने कहा, “उस समय तक अक्षय पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपने बालों को लेकर समझौता कर लिया था और उनका स्वभाव भी काफी शांत हो गया था। ‘दिल चाहता है’ के समय वह बहुत कूल हो गए थे।”

फराह ने यह भी कहा कि पहले अगर किसी सीन में बारिश या पानी होता था, तो अक्षय हमेशा कैप पहनते थे। लेकिन बाद में वह इस बात को लेकर सहज हो गए। उन्होंने उनके डांस की भी तारीफ की और कहा कि फिल्म के गाने ‘कोई कहे कहता रहे’ में वह आमिर खान और सैफ अली खान से भी बेहतर डांस करते नजर आते हैं।

आज दोनों के बीच है अच्छी दोस्ती

फराह खान ने बताया कि आज उनके और अक्षय खन्ना के बीच अच्छा रिश्ता है। हाल ही में उन्होंने ‘धुरंधर’ देखने के बाद अभिनेता को फोन कर बधाई भी दी। उन्होंने कहा, “मैंने उन्हें फोन किया और फिर उनके अलीबाग वाले घर भी गई। मुझे उनके बारे में सबसे अच्छी बात यह लगती है कि वह दिखावे में विश्वास नहीं करते, उनका पूरा ध्यान सिर्फ काम पर रहता है। उन्हें एक्टिंग से सच में प्यार है।”

फराह खान ने यह भी खुलासा किया कि ‘तीस मार खान’ में आतिश कपूर का किरदार सबसे पहले कई एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने बताया कि शरमन जोशी ने यह रोल इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वह उस समय ‘फरारी की सवाली’ में काम कर रहे थे। फराह के मुताबिक, अक्षय खन्ना इस किरदार के लिए सबसे आखिरी नाम थे, क्योंकि यह बेहद अलग और पागलपन से भरा कॉमिक रोल था जिसमें अभिनेता को पूरी तरह ओवर-द-टॉप अभिनय करना था।