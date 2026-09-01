यश की फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ इस वक्त सुर्खियों में हैं। फिल्म को लेकर अक्षय ओबेरॉय भी इस वक्त लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसके अलावा अक्षय ओबेरॉय, मनोज बाजपेयी और जैकी श्रॉफ के साथ अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स और चर्चित सीरीज ‘आश्रम’ को लेकर भी व्यस्त हैं।

हाल ही में उन्होंने स्क्रीन से अपनी हालिया रिलीज के साथ-साथ आने वाले प्रोजेक्ट्स और करीब तीन दशक लंबे अपने एक्टिंग सफर के बारे में बातचीत की। साथ ही उन्होंने यश को लेकर बताया कि वो अपने कंटेंट को खुद क्यूरेट और क्रिएट करते हैं।

अक्षय ने बताया कि उन्हें ‘टॉक्सिक’ का हिस्सा बनकर कैसा लगा। उन्होंने कहा, “फिल्म के बॉक्स ऑफिस आंकड़े बहुत ही शानदार हैं। मैंने इससे पहले ऐसे आंकड़े कभी नहीं सुने, खासकर उन फिल्मों के लिए जिनमें मैं काम करता हूं। ‘फाइटर’ एक बड़ी फिल्म थी, लेकिन मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स में ऐसा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। दर्शकों का इस तरह का प्यार और फिल्म देखने के लिए उनकी उत्सुकता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।”

उन्होंने आगे कहा,”रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर काफी चर्चा और जागरूकता थी। अब यह दर्शकों पर निर्भर है कि वे इसे किस तरह स्वीकार करते हैं। यह फिल्म हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी। मैं इसे हमेशा इसके नतीजे या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से अलग करके देखूंगा। मुझे इस फिल्म पर बेहद गर्व है और इसका हिस्सा बनने का मौका देने के लिए मैं आभारी हूं। इस फिल्म ने चीजों को देखने का मेरा नजरिया बदल दिया है।”

क्या फिल्म रिलीज होने के बाद आप बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर ध्यान देते हैं?

इस सवाल पर अक्षय ने कहा, “आप हर चीज पर ध्यान देते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि किस चीज पर कितना ध्यान देते हैं। देखते हैं कि फिल्म आगे कैसा प्रदर्शन करती है। अब बड़े स्तर पर फिल्म को लेकर चर्चा और बहस दर्शकों के बीच होनी है। हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है।”

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“मुझे लगता है कि हमने एक खूबसूरत और भव्य फिल्म बनाई है, जिस पर दुनियाभर में रहने वाले भारतीयों को गर्व होना चाहिए। यह एक बोल्ड फिल्म है। इसे बड़ी संख्या में दर्शक देख रहे हैं और इसलिए इसके आसपास कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं।”

‘गुड़गांव’ आपके करियर के लिए कितनी खास रही?

‘गुड़गांव’ मेरे करियर की बहुत अहम फिल्म है। मैं मनोज बाजपेयी और नीरज पांडे का बड़ा फैन हूं। मैं काफी समय से नीरज के साथ काम करना चाहता था। उन्होंने लेखक रितेश शाह से कहा था कि मुझे फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं और बोले थे, “गुड़गांव देख ले, तू समझ जाएगा।”

इस फिल्म ने मुझे ‘फाइटर’ तक पहुंचाया। शुरुआत में ‘गुड़गांव’ को अच्छी रिलीज नहीं मिली, जिससे मुझे काफी दुख हुआ। लेकिन मुझे हमेशा भरोसा था कि यह खास फिल्म है। धीरे-धीरे लोगों ने इसे पसंद करना शुरू किया। आज मेरे नाम के साथ ‘गुड़गांव’ और ‘फाइटर’ दोनों फिल्मों का जिक्र होता है, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।

सफलता और संघर्ष को आप कैसे देखते हैं?

लोग आपकी सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं जानते। वह मेहनत सिर्फ आपको और आपके करीबी लोगों को पता होती है।

इस काम में इतना संघर्ष तभी कर सकते हैं, जब आपको अपने काम से प्यार हो। एक्टिंग आसान पेशा नहीं है। इसमें लंबे समय तक टिके रहने के लिए थोड़ा ‘पागल’ होना पड़ता है। मुझे अपने काम से प्यार है, इसलिए इसकी मुश्किलों को भी स्वीकार करता हूं।

क्या कभी ऐसा लगा कि अब सब छोड़ देना चाहिए?

नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। शायद इसकी वजह यह है कि मुझे लगातार काम मिलता रहा। करियर की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग हर साल मैंने काम किया है। कोविड के दौरान ही ऐसा नहीं हो पाया।

इसके अलावा मुझे हमेशा भरोसा रहा कि मैं एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। अभी लगता है कि वहां पहुंचना बाकी है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन जरूर पहुंचूंगा। मुझे हमेशा लगा है कि मैं इसी काम के लिए बना हूं।

टीवी और वेब सीरीज के कलाकारों के साथ होने वाले भेदभाव पर क्या कहेंगे?

आज भी कलाकारों को उनके टीवी या फिल्म बैकग्राउंड के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन एक कलाकार को इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको जो काम मिले, उसे अच्छे से करना चाहिए।

जब मैंने वेब सीरीज में काम शुरू किया था, तब लोग मुझसे पूछते थे कि मैं वेब सीरीज क्यों कर रहा हूं। उस समय बड़े फिल्म स्टार्स वेब पर नहीं आते थे।

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पंकज त्रिपाठी ने एक बार मुझसे कहा था कि अगर छोटा रोल मिले तो उसे इतना अच्छा करो कि वह कहानी का जरूरी हिस्सा बन जाए। मैं भी यही मानता हूं। हर किसी को बड़ा रोल नहीं मिलता। इसलिए जो मौका मिले, उसमें अपना 100 प्रतिशत देना चाहिए।

मैं नेटवर्किंग में बहुत अच्छा नहीं हूं। अगर मुझे किसी का काम पसंद आता है तो मैं सीधे उसके ऑफिस जाकर काम मांग सकता हूं, लेकिन पार्टियों में जाकर चापलूसी करना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे भरोसा है कि मेरा काम ही मुझे आगे काम दिलाएगा।

आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है?

मैं ‘गुड़गांव’ के डायरेक्टर शंकर रमन के साथ दोबारा काम करना चाहता हूं। इस बार मैं लिखना भी चाहता हूं। हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अभी उसकी राइटिंग और आइडिएशन चल रही है।

मैं किसी फिल्म को शुरुआत से बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहता हूं। ‘टॉक्सिक’ में यश के साथ काम करके मुझे इसकी प्रेरणा मिली। मैंने देखा कि वह अपने प्रोजेक्ट के कंटेंट, स्क्रीनप्ले और राइटिंग पर खुद ध्यान देते हैं।

इससे मुझे लगा कि मुझे भी अपने करियर की क्रिएटिव प्रक्रिया में ज्यादा शामिल होना चाहिए। इससे मैं अपने काम और भविष्य पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रख पाऊंगा।