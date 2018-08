अभिनेता अक्षय कुमार की पत्नी और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना सोशल मीडिया पर खुलकर अपने विचार व्यक्त करती रहती हैं। कई बार ट्विंकल खन्ना राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं जो चर्चे का विषय भी बन जाता है। हाल ही में उनका एक और ट्वीट सुर्खियों में आ गया है। ट्विंकल खन्ना ने ट्विटर पर कर कहा है कि ‘आजादी एक बार में खत्म नहीं होती…यह हिस्सों में खत्म होती है…एक बार में एक…एक एक्ट‍िविस्ट, एक लॉयर, एक राइटर और अंतत: हम में से हर एक।’

ट्विंकल खन्ना के इस ट्वीट को कोरेगांव-भीमा गांव में हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किये गये वामपंथी नेताओं को लेकर पुलिसिया कार्रवाई से जोड़ा जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि ट्विंकल खन्ना ने इस ट्वीट के जरिए वामपंथी नेताओं पर की गई कार्रवाई का विरोध किया है। हालांकि इस ट्वीट के बाद अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने अभी तक इसपर कुछ भी नहीं कहा है।

Freedom is not lost all at once, it is lost in units of one, one at a time, one activist, one lawyer, one writer till finally it’s each one of us..

