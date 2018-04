अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है। ट्विंकल ने अपने ट्वीट में एयरलाइंस की बुरी हालत को बयां किया है। ट्विंकल ने अपने ट्विटर अकांउट से पोस्ट कर लिखा है, ‘मुंबई से टकऑफ करती एयरलाइन-जिंदगी की रक्षा करने वाली चीजों की बजाय कृपया सीट के नीचे ओडोमॉस भी रखें। अभी अभी 7 मच्छर मारे। डूबने की बजाय डेंगू से मरने का खतरा ज्यादा है।’ ट्विंकल के इस पोस्ट के आने के बाद उनके फॉलोर्स ने ट्विंकल के इस पोस्ट में कमेंट करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, ‘अपने नेशनलिस्ट पति को कहिए कि अब इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाएं।’

दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘BYOO – Bring Your Own Odomos अपना ओडोमॉस खुद लाएं।’ एक अन्य यूजर ने लिखा- आपके सात खून माफ, अब आप और क्या एक्सपेक्ट करती हैं एयरलाइंस से। एक यूजर लिखता है- मच्छर-अब इससे कुछ नहीं होगा, हमने अपने आपको अपग्रेड कर लिया है। जहां लोग ट्विंकल के इस पोस्ट का मजाक उड़ाते नजर आए। वहीं कुछ यूजर्स ने ट्विंकल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पोस्ट में एयरलाइंस का नाम क्यों नहीं मेंशन किया है।

Airlines taking off from Mumbai- Instead of the life vest could you please put a tube of odomos under the seat- Killed 7 mosquitoes before buckling in this morning-Odds of dying due to dengue may be higher than drowning:)

