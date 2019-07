Akshay Kumar Tweet: अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। समय-समय पर अक्षय सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। अब एक बार फिर से अक्षय ने ऐसा ट्वीट किया है, जिसके कारण ट्रोल्स उनके पीछे पड़ गए हैं। कनाडा की नागरिकता पर लोग सोशल मीडिया अक्षय को बुरा-भला कह रहे हैं।

दरअसल अक्षय कुमार ने बीएमसी के स्वागत में एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने फैन्स को अपनी बात सीधे बीएमसी तक पहुंचाने की सलाह भी दी थी। अक्षय कुमार ने ट्वीट में लिखा- ‘बीएमसी अब ट्विटर पर भी है। आप अब बीएमसी को सुझाव और सलाह दे सकते हैं। अपनी बात को सीधे पहुंचाने की कोशिश करें।’

The BMC is now on twitter as @mybmc , you can now tweet your suggestions/ grievances to BMC directly and get them addressed. Try it now to make your voice heard directly.

अक्षय कुमार पर बीएमसी के लिए ट्वीट करना भारी पड़ गया है। एक यूजर ने रिप्लाई कर लिखा- कनाडा के होकर मुंबई वालों को सलाह दे रहा है? वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- कनाडा कब भाग रहे हो? एक ट्विटर यूजर ने लिखा- कोई भी कनाडियन भारतीयों को क्यों सलाह दे रहा है? एक यूजर ने लिखा- कनाडियन को जेल में डाल दो। वहीं कमेंट बॉक्स में सलमान खान और अक्षय कुमार के फैन्स ने एक-दूसरे के चहेते सितारों पर निशाना भी साधा है।

Why should a Canadian give advice to Indians

When whole Mumbai is flooding n water logging,a Canadian shifted to holiday,rather than staying here n helping mumbaikars,u shifted for good holiday

Insaniyat hai

Many helpless r also among Ur fans

Atleast help them…

