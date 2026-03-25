Chetak Screen Awards: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स का आयोजन 5 अप्रैल को मुंबई में होने वाला है। इस मौके पर हम इन अवॉर्ड्स के पुराने सीजनों के कुछ यादगार पलों को याद कर रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा 2005-2006 के आसपास का है, जब अक्षय कुमार एक विवाद में घिर गए थे। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने कुछ फिल्मों की एडिटिंग में दखल देकर अपने सह-कलाकारों के स्क्रीन टाइम को कम करवाया। इस विवाद का जिक्र 2006 के अवॉर्ड शो में भी मजाकिया अंदाज में किया गया।

अवॉर्ड फंक्शन को साजिद खान होस्ट कर रहे थे। उन्होंने स्पेशल जूरी अवॉर्ड की घोषणा करते हुए कहा, “जूरी ने साल 2005 में किए गए एडिटिंग के काम के लिए एक एडिटर को खास सम्मान देने का फैसला किया है। इस अवॉर्ड को पेश करने के लिए मैं अभिषेक बच्चन और सैफ अली खान को मंच पर बुलाना चाहूंगा।”

इसके बाद दोनों अभिनेताओं ने अक्षय कुमार को विजेता घोषित किया। जब उनसे कुछ कहने के लिए कहा गया तो उन्होंने माइक संभालते हुए कहा, “सच कहूं तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगा था कि शायद मुझे यह अवॉर्ड मिल सकता है।” उनकी इस बात पर दर्शक हंस पड़े।

इसके बाद अक्षय कुमार ने अपनी जेब से एक रील निगेटिव निकाला। जब साजिद ने पूछा कि यह क्या है, तो उन्होंने कहा, “यह मेरी एक आने वाली फिल्म ‘जान-ए-मन ’ की रील है। उस फिल्म में सलमान खानका बहुत अच्छा रोमांटिक रोल था, तो मैंने उसे काटकर अपने पास रख लिया।”

मजाक को आगे बढ़ाते हुए अक्षय ने कहा, “देवियों और सज्जनों, खासकर उन लोगों का धन्यवाद जो कहते हैं कि मैं उनके रोल काटता हूं। मैं अपने ‘झूठे दिल’ की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जाहिर है, मैं जो कह रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कहूंगा। मैं अपनी हेयरड्रेसर यास्मिन का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे कैंची दी। एडिटिंग टेबल के चायवाले का भी धन्यवाद, जिसने तीन कप चाय देकर सबको मना लिया, और एडिटिंग स्टूडियो के गेटकीपर लखू का, जिसने दरवाजा संभाला जब मैं अंदर अपने को-स्टार का रोल काट रहा था।”

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उन्होंने आगे कहा, “अगर आपको मेरी स्पीच छोटी और मीठी लग रही है, तो इसलिए क्योंकि मैंने बैकस्टेज बैठकर इसे भी एडिट कर दिया है। यह मेरे खून में है। एडिटिंग मेरे खून में है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।”

इसके बाद साजिद खान ने चुटकी लेते हुए कहा, “2005 में आप पर प्रेस, मीडिया और आपके को-स्टार्स ने कई आरोप लगाए थे। आपके एक को-स्टार के लंबे बाल हैं। हाल ही में दिवाली पर आपकी एक फिल्म रिलीज हुई, जो काफी मसालेदार थी। कहा जाता है कि आपने उसके डायरेक्टर प्रियदर्शन को फोन करके उसका रोल काटने को कहा था।”

इस पर अक्षय ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, “हां, मैंने किया था। लेकिन मैंने प्रियदर्शन से रोल काटने को नहीं कहा था, बल्कि हीरो के बाल काटने को कहा था। उन्होंने गलत समझ लिया। आप जानते हैं, प्रियदर्शन हिंदी में थोड़े कमजोर हैं, वो साउथ इंडिया के डायरेक्टर हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं उनके साथ एक फिल्म बनाने वाला हूं। जब मैं उनसे कास्टिंग की बात करता हूं, तो वो मुझसे ‘काउच’ की बात करते हैं।”

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साजिद ने आगे कहा, “हम जो फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसमें फरदीन खान और रितेश देशमुख भी आपके साथ हैं। मेरे ये दोनों हीरो आपसे बहुत डरते हैं। उनका कहना है कि वे फिल्म तो करेंगे, लेकिन बाद में आप उनका रोल काट देंगे।”

अंत में अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, “मेरे नए साल का संकल्प है कि मैं किसी का रोल नहीं काटूंगा। मैं किसी एडिटिंग टेबल पर नहीं बैठूंगा।” सालों से, अक्षय कुमार के साथ काम करने वाले कलाकार और फिल्ममेकर इन आरोपों को खारिज करते आए हैं। उनका कहना है कि अक्षय की लंबी और सफल करियर का कारण उनकी प्रोफेशनलिज्म, अनुशासन और लगातार अच्छे प्रदर्शन हैं, न कि पर्दे के पीछे की कोई हेरफेर।

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डायरेक्टर प्रियदर्शन, जिन्होंने अक्षय के साथ ‘हेरा फेरी’, ‘गरम मसाला’, ‘भागम भाग’, ‘भूल भुलैया’, ‘दे दना दन’ और ‘खट्टा मीठा’ जैसी कई फिल्मों में काम किया है, उन्होंने भी इन अफवाहों को खारिज किया था।

उन्होंने कहा, “सब बकवास है! क्या आपको लगता है कि अक्षय कुमार को किसी अभिनेता से असुरक्षित महसूस करने की जरूरत है? ऐसी कहानियां जलन रखने वाले लोगों ने उनकी छवि खराब करने के लिए फैलाई हैं। अक्षय ने अपनी ईमानदारी, मेहनत और प्रतिभा के दम पर इतना लंबा और सफल करियर बनाया है।”