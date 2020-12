हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने यह घोषणा किया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी फ़िल्म सिटी बनाई जाएगी और इसके लिए योजना भी तैयार की जा रही है। इसी सिलसिले में योगी अपने दो दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे थे जहां उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार समेत कई कलाकारों से मुलाक़ात की। ट्रिडेंट होटल में हुई दोनों की मुलाकात के दौरान यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी पर तो बात हुई ही, साथ ही अब यह ख़बरें आ रही हैं कि अक्षय कुमार ने अपनी अगली फिल्म, ‘राम सेतु’ को अयोध्या में शूट करने की इच्छा जताई।

अभिनेता ने योगी आदित्यनाथ से फिल्म की शूटिंग अयोध्या में करने की इजाज़त मांगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय के हवाले से ट्विटर पर लिखा, ‘अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी अगली फिल्म, ‘राम सेतु’ को अयोध्या में शूट करने की इजाज़त मांगी।’ योगी ने अक्षय कुमार से हुई अपनी मुलाक़ात को बहुत ही सकारात्मक बताया था और उन्होंने ट्वीट किया, ‘आज मुंबई में भारतीय फिल्म जगत के लोकप्रिय अभिनेता अक्षय कुमार से शिष्टाचार भेंट हुई। चलचित्र जगत के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उनसे सार्थक विमर्श हुआ। अपने कार्य के प्रति उनकी समझ, लगन और रचनाधर्मिता युवाओं के लिए प्रेरणास्पद है।’

योगी आदित्यनाथ ने मुंबई दौरे के दौरान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर अक्षय कुमार के अलावा कैलाश खेर से भी मुलाकात की। ख़बरें हैं कि योगी भविष्य में अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में अजय देवगन और गोविंदा से भी मुलाक़ात कर सकते हैं। मुंबई में योगी की बॉलीवुड कलाकारों से मुलाक़ात के बाद महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना और बीजेपी में तीखी बयानबाज़ी भी देखने को मिली।

Actor Akshay Kumar has sought permission from CM Yogi Adityanath to shoot his next film ‘Ram Setu’ in Ayodhya: UP Chief Minister’s Office (CMO)

