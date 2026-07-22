बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के बारे में उनकी फिल्म ‘टॉयलेट एक प्रेम कथा’ के को-स्टार सुधीर पांडे ने एक दिलचस्प खुलासा किया है। हाल ही में एक्टर का एक पॉडकास्ट सामने आया जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातें की।

सुधीर पांडे टीवी से लेकर बॉलीवुड के कई शानदार प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुके हैं और इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं। अब उन्होंने एक पॉडकास्ट में एक्टर अक्षय कुमार के बारे में बयान देते हुए बताया कि वह प्लेकार्ड से देखकर अपने डायलॉग पढ़ते थे।

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सुधीर पांडे का अक्षय कुमार के बारे में बयान

सुधीर पांडे और अक्षय कुमार एक साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं। ‘तीस मार खान’, ‘मिशन रानीगंज’, ‘पांडव’ जैसी शानदार फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने एक्टर को काफी करीब से काम करते देखा है। अब उन्होंने सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में अक्षय की बदलती एक्टिंग और काम करने के तरीके पर बात करते हुए बताया कि, ‘वह मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे।’

‘उस समय वह इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे, लेकिन कुछ करने का जुनून उनमें साफ नजर आता था। उस वक्त वह काफी रॉ थे। अगर आज के दौर से तुलना करें, तो बतौर कलाकार उन्होंने काफी लंबा सफर तय किया है।’

2-3 रीटेक देने पड़ें तो वह नर्वस हो जाता है

‘जब भी प्रोड्यूसर रीटेक के लिए कहते थे, वह काफी सपोर्टिव रहते थे। अगर किसी दूसरे कलाकार को 2-3 रीटेक देने पड़ें, तो वह नर्वस हो सकता है। लेकिन अक्षय हर रीटेक के साथ खुद को बेहतर करते जा रहे थे। आज डिजिटल का दौर है, लेकिन पहले फिल्म रोल हुआ करते थे। रीटेक होने पर प्रोड्यूसर काफी तनाव में आ जाते थे, क्योंकि फिल्म स्टॉक बहुत कीमती होता था।’

‘अक्षय मेरे साथ काफी फ्रेंडली थे। उस समय उन्हें अपने डायलॉग्स ज्यादा याद नहीं रहते थे, लेकिन डायरेक्टर एक शॉट में कम डायलॉग देकर इसे संभाल लेते थे। हालांकि, आज के अक्षय कुमार काफी शानदार और बेहद कॉन्फिडेंट हैं। उनका ह्यूमर, कॉमिक सेंस, टाइमिंग और एक्शन पहले से ही कमाल का है। वह डायलॉग याद करने की कोशिश करते थे, लेकिन कई बार उन डिस्प्ले शीट्स का सहारा लेते थे, जिन पर उनके डायलॉग लिखे होते थे।’

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उनके डायलॉग के लिए शीट्स पकड़ते थे लोग

उन्होंने कहा, ‘शायद समय के साथ उन्होंने इस सुविधा का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो। कोई व्यक्ति उन शीट्स को पकड़कर रखता है, ताकि वह अपने डायलॉग बोल सकें। यह सिर्फ एक सपोर्ट के तौर पर होता है। हालांकि, वह पहले से रिहर्सल करना पसंद करते हैं। चाहे कितने भी लंबे समय तक रिहर्सल करनी पड़े, उनमें इसकी पूरी क्षमता है।’

बता दें कि सुधीर पांडे पहले एक्टर नहीं हैं जिन्होंने ये खुलासा किया हो। इससे पहले इंडस्ट्री के कई दिग्गज पहले भी खुलासा कर चुके हैं कि अक्षय कुमार अपने डायलॉग्स बोलने के लिए ऑफ-कैमरा मदद, जैसे टेलीप्रॉम्प्टर और क्यू कार्ड्स, का सहारा लेते हैं।

मैंने 2-3 बार फोन किया, लेकिन कभी जवाब नही मिला

अक्षय कुमार से काम मांगने की कोशिश से जुड़ा एक किस्सा याद करते हुए उन्होंने बताया, ‘मैं कह सकता हूं कि अक्षय के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन मैंने आज तक उनसे काम नहीं मांगा। इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर वह मुझे किसी किरदार के लिए याद करें तो मुझे खुशी होगी। एक बार मेरे पास उनके मैनेजर का ऑफिस नंबर था और मैंने उन्हें दो-तीन बार फोन भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कॉल नहीं उठाई। इसलिए कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि मुझे खुद अक्षय से काम मांगना पड़े।’