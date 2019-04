बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। चाहें बात उनकी फिटनेस की हो , फिल्मों की हो या फिर सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट्स की। अक्षय कुमार हमेशा ही कुछ अलग करते नजर आते हैं। ऐसे में सोमवार (22 अप्रैल) को उनके द्वारा किए एक पोस्ट से ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि अक्षय ने खुद की इस अफवाह पर विराम भी लगा दिया। ऐसा कहा जा रहा था कि अक्षय कुमार पंजाब से चुनाव लड़ सकते हैं।

क्या था अक्षय कुमार का पोस्ट: दरअसल अक्षय कुमार ने सोमवार (22 अप्रैल) को रात करीब दो बजे एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था- ‘एक नए क्षेत्र में आज कदम रखने जा रहा हूं। मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मैंने आजतक कभी नहीं किया। मैं अपने इस कदम को लेकर उत्साहित हूं और नर्वस भी। अपडेट्स के लिए यहां नजर बनाए रखें।’ अक्षय के इस पोस्ट के बाद कयास लगाए जाने लगे कि वो राजनीति के क्षेत्र में एंट्री करने जा रहे हैं। हालांकि अगले पोस्ट में उन्होंने मना भी कर दिया।

Getting into an unknown and uncharted territory today. Doing something I have never done before. Excited and nervous both. Stay tuned for updates. — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 22, 2019

Grateful for all the interest shown in my previous tweet but just clarifying in light of some wild speculation, I am not contesting elections. — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 22, 2019

अक्षय कुमार का दूसरा ट्वीट: वहीं जैसे ही ये खबर सुर्खियाों में पहुंची वैसे ही अक्षय कुमार ने दूसरा ट्वीट किया- ‘मेरे पहले ट्वीट पर दिलचस्पी दिखाने के लिए शुक्रिया। अटकलों पर विराम लगाएं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। ‘

सूर्यवंशी में नजर आएंगे अक्षय कुमार: बता दें कि अक्षय कुमार की अगली फिल्म ‘सूर्यवंशी’ है। इस फिल्म का डायरेक्शन रोहित शेट्टी करेंगे। बता दें कि इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ नजर आएंगी। जानकारी के मुताबिक फिल्म ईद 2020 में रिलीज होगी।

