विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। नीब करौरी बाबा के जीवन से प्रेरित इस फिल्म ने रिलीज के करीब दो महीने बाद दुनियाभर में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी बीच फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। खबर ये भी है कि दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार की एंट्री हो सकती है। अब फिल्म की को-प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने इन खबरों पर जवाब दिया है।

अक्षय कुमार की एंट्री पर क्या बोलीं प्रोड्यूसर?

दरअसल, एक इंटरव्यू में अनुप्रिया नागर ने अक्षय कुमार को अपना पसंदीदा अभिनेता बताया था। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या अक्षय कुमार ‘हनुमान अंश 2’ में नजर आएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया था, “वो महाराज जी बताएंगे।” उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर अक्षय की फिल्म में एंट्री के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

हालांकि, अब अनुप्रिया नागर ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने अक्षय कुमार के फिल्म के दूसरे पार्ट में होने को लेकर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा, “मैंने पार्ट 2 में अक्षय कुमार को लेकर कुछ नहीं कहा है। यह गलत है।”

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सुनील लोधी के इलाज में करेंगी मदद

‘हनुमान अंश’ का गाना ‘मैंने तेरे ही भरोसे’ भी काफी लोकप्रिय हुआ है। इसे दृष्टिबाधित बुंदेली गायक सुनील लोधी ने गाया है। गाने को सोशल मीडिया पर मिल रहे रिस्पॉन्स के बाद अनुप्रिया नागर ने सुनील के आंखों के इलाज में मदद करने का फैसला किया।

उन्होंने बताया कि वह मुंबई में सुनील के इलाज के लिए कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक कर रही थीं, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार भी उनके इलाज के लिए आगे आई। अनुप्रिया के मुताबिक, सुनील के इलाज में यह संयुक्त प्रयास है।

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400 करोड़ के पार पहुंची फिल्म

‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर भी मजबूत पकड़ बना रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने भारत में अब तक 309.38 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 404.25 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। फिल्म में शोभिनाव सतैया और चंदन आनंद अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं।