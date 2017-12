Padman New Poster Release: पैडमैन के नए पोस्टर में साधारण ‘रियल सुपर हीरो’ बने नजर आ रहे हैं अक्षय कुमार

अक्षय कुमार, सोनम कपूर और राधिका आपटे स्टारर फिल्म ‘पैडमैन’ का नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस पोस्टर में अक्षय और राधिका दोनों साथ नजर आ रहे हैं। अक्षय कुर्सी पर बैठे हैं वहीं राधिका आपटे कुर्सी के पीछे खड़ी हैं। अक्षय ने राधिका के दोनों हाथ पकड़े हुए हैं। अक्षय ने अपनी फिल्म के नए पोस्टर को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है। वहीं अक्षय कैप्शन में लिखते हैं, ‘मेरी पत्नी भी पूछ रही है कि फिल्म का ट्रेलर कब आएगा।’ इससे पहले फिल्म ‘पैडमैन’ का एक और पोस्टर जारी किया गया।

इस पोस्टर में अक्षय बहुत साधारण इंसान की तरह शर्ट पैंट पहने नदी किनारे किसी घाट पर साइकल चलाते नजर आ रहे हैं। अक्षय की साइकल पर घंटी और शीशा भी लगा हुआ है। फिल्म का लोगो इस बार पहले से थोड़ा ज्यादा आकर्षक लग रहा है और फिल्म को पंचलाइन दी गई है द ट्रू स्टोरी ऑफ ए रियल सुपरहीरो। यानि एक सच्चे सुपरहीरो की वास्तविक कहानी। फिल्म के इस पोस्टर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी मेकर्स ने फाइनल कर दी है। आर. बाल्कि निर्देशित यह फिल्म अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होगी। याद हो कि अक्षय कुमार स्टारर गोल्ड को भी इसी तारीख के आसपास रिलीज होने की खबरें आई थीं।

फिल्म के साथ ही ट्विंकल एक प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू कर रही हैं। गौरतलब है कि इस फिल्म को पहले 13 अप्रैल 2018 को रिलीज किए जाने की खबरें आई थीं लेकिन अब इसे प्री-पोन किया गया है। अक्षय कुमार ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से फिल्म का पोस्टर शेयर किया है। यह फिल्म सैनिटरी नैपकिन और माहवारी के बारे में गांव और महिलाओं के बीच जागरुकता फैलाएगी। पैडमैन अरुणाचलम मुरुगानाथम पर बनी बायोपिक है।

#Padman to release on Republic Day: 26 Jan 2018… New poster: pic.twitter.com/NvImqWuwQQ

#PadManTalks : This pad giving woman two months extra life. Find out how… #PadMan, this Republic Day, 26.01.18 @PadManTheFilm @sonamakapoor @radhika_apte @mrsfunnybones @SonyPicsIndia @kriarj #RBalki pic.twitter.com/JL53GtAMUN

