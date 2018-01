अक्षय कुमार ने अलग अंदाज में किया नए साल का स्वागत, सोशल मीडिया पर शेयर किया स्टंट वीडियो

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने अपने फैन्स को अपने ही अंदाज में नए साल की शुभकामनाएं दीं। स्टंट्स और डेंजरस सीन्स को खुद ही करने के लिए मशहूर ‘खिलाड़ी कुमार’ ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह एक पाइप के सहारे हवा में झूलते नजर आ रहे हैं और जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है हमें देखने को मिलता है कि अक्षय एक पाइप से दूसरे पाइप को पकड़ते हुए हवा में जंप कर जाते हैं। अक्षय का यह वीडियो हजारों लोगों ने लाइक और शेयर किया है।

वीडियो को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा- 2017 से 2018 में कूद रहा हूं। आप सभी को नए साल की मुबारकबाद, आपकी कामयाबी नसीब हो और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो। वीडियो में अक्षय कुमार सफेद धोती पहने नजर आ रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म 2.0 में विलेन का किरदार निभाते नजर आएंगे। इतना ही नहीं वह जल्द ही फिल्म गोल्ड में भी नजर आएंगे। फिल्म में अक्षय के साथ ही मौनी रॉय भी नजर आएंगी। टीवी शो नागिन में अपने काम से पॉपुलर हुईं मौनी रॉय इस फिल्म के माध्यम से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं।

Leaping from 2017 to 2018! Wishing you all a successful year ahead filled with everything to your heart's content 🙂 #Happy2018 pic.twitter.com/WHxcS1tGrj

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 1, 2018