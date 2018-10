इटली में ‘बॉबी’ के गाने पर मस्ती में झूमीं डिंपल, अक्षय कुमार ने बना लिया वीडियो

अक्षय कुमार इन दिनों इटली में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। अक्षय ने हाल ही में राजस्थान में फिल्म हाउसफुल 4 की शूटिंग पूरी की थी। फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद अक्षय परिवार के साथ इटली के लिए निकल गए और इस लोकेशन से कई तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर कर रहे हैं। अक्षय ने हाल ही में अपनी सास डिंपल कपाड़िया का भी एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डिंपल अपनी डेब्यू फिल्म ‘बॉबी’ के गाने पर थिरकती नजर आ रही हैं।

दरअसल इटली में एक शख़्स फिल्म बॉबी के एक गाने की ट्यून बजा रहा था। डिंपल ने इसे सुना तो वे अपने आपको रोक नहीं पाईं और वे सड़क पर ही झूमते हुए नाचने लगीं। अक्षय ने डिंपल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा – जब आप इटली के एक छोटे शहर में सड़कों पर घूम रहो हो और एक म्यूजिशियन बॉबी फिल्म का गाना बजा रहा हो! लाइफ बहुत ही सुंदर संयोग से भरी हुई है। ट्विंकल खन्ना ने भी इस वीडियो को शेयर किया। गौरतलब है कि 1973 में आई फिल्म बॉबी से डिंपल कपाड़िया ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरूआत की थी। इस फिल्म के साथ ही ऋषि कपूर ने भी अपने फिल्मी करियर की शुरूआत की थी।

When you walk into a small town in Italy and the musician is playing a song from Bobby! Life is full of beautiful coincidences. #BobbyInItaly pic.twitter.com/ZJtfIza5Fw

— Akshay Kumar (@akshaykumar) 9 October 2018