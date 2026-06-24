बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ के लिए काफी चर्चा में हैं। हाल ही में फिल्म के नए गाने का लॉन्च इवेंट हुआ, यहां एक्टर ने भोजपुरी सिनेमा के बारे में एक खास टिप्पणी कर दी। जिसके बाद अक्षय का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। एक्टर का कहना है कि भोजपुरी सिनेमा हॉलीवुड से बेहतर है। अब अक्षय ने हॉलीवुड की भोजपुरी सिनेमा से तुलना क्यों की, चलिए बताते है।

फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’से अक्षय कुमार और भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का एक मजेदार गाना सुनने मिला। इस गाने का नाम ‘घिस घिस घिस’ है। गाने में अक्षय और अक्षरा का शानदार डांस है जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। हाल ही में फिल्म के नए गाने के लॉन्च इवेंट पर ‘वेलकम टू द जंगल’ की स्टारकास्ट को देखा गया।

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अक्षय कुमार ने की भोजपुरी और हॉलीवुड की तुलना

यहां अक्षय कुमार से पूछा गया कि क्या वो कभी भोजपुरी फिल्मों में दिखाई देंगे। तो एक्टर जवाब में कहते हैं, ‘क्यों नहीं, अगर कुछ अच्छा मिला तो जरूर करूंगा। अगर कुछ गाना, अच्छा रोल या सीन होगा तो जरूर करेंगे।’

#AkshayKunar says #Bhojpuri is better than #Hollywood and that is the TRUTH



Akshay wrote that line in the Film pic.twitter.com/vqYyJIh4L7 — $@M (@SAMTHEBESTEST_) June 23, 2026

अक्षय कुमार ने आगे कहा, ‘फिल्म में जैकलीन जब कहती है कि ‘भोजपुरी इज बैटर दैन हॉलीवुड’, तो उससे पूछो ये किसने दी थी लाइन। मैंने ही दी थी और ये सच है। हॉलीवुड वाले कभी देख ही नहीं सकते ऐसा गाना क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगा। उन्होंने ऐसा गाना सुना ही नहीं होगा। हम ये गर्व से कह सकते है कि हमारे इतना कल्चर है।’

देश की संस्कृति पर गर्व

अक्षय कुमार ने कहा, ‘हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में इतनी तरह की संस्कृतियां हैं। हमारे गाने और कला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। भारत की यही विविधता और अलग-अलग परंपराएं हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, और हमें इस पर हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए।’

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बातचीत के दौरान फिल्म की बड़ी स्टारकास्ट का भी जिक्र हुआ। अक्षय कुमार ने मजाक करते हुए कहा कि जहां 3 इडियट्स सिर्फ तीन मुख्य किरदारों के साथ ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, वहीं ‘वेलकम टू द जंगल’ में 30 से ज्यादा कलाकार हैं, ऐसे में मनोरंजन और मस्ती की संभावनाएं भी कई गुना बढ़ जाती हैं।

अहमद खान के निर्देशन में बनी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ 26 जून को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का प्रमोशन जोरों शोरो से चल रहा है। फिल्म में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, अरशद वारसी, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, राजपाल यादव, क्रुशना-कीकू, जैकलीन, जॉनी लीवर, तुषार-श्रेयस, लारा दत्ता, दलेर मेहंदी समेत 34 से ज्यादा एक्टर्स दिखाई देंगे।