11 सितंबर को अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान रिलीज होने वाली है। फिल्म के प्रमोशन के लिए दोनो एक्टर्स अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 18 में पहुंचे। बिग बी के सामने हॉट सीट पर अक्षय और सैफ सवालों के सही जवाब देते हुए 25 लाख के सवाल तक पहुंच गए।

कमाल बात ये रही कि हेल्पलाइन की मदद से दोनों ने 25 लाख रुपये धनराशि जीत भी ली। दोनों एक्टर्स ने जीते हुए पैसों के लिए ऐलान किया कि वो ये पैसा दान कर देंगे। मार्शल आर्ट्स से जुड़ा वो 25 लाख का सवाल क्या था, चलिए बताते हैं।

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25 लाख के लिए केबीसी 18 में अक्षय कुमार और सैफ अली खान से सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन-सा ब्राजील का अफ्रीकी मूल का पारंपरिक प्रदर्शन कला रूप है, जिसमें किक और चॉप्स जैसे मार्शल आर्ट्स के मूव्स शामिल होते हैं?

इस सवाल के ऑप्शन थे-

टैंगो

कैपोएरा

बुशिडो

फ्लेमेंको

इस सवाल के सही उत्तर की बात करें तो सही जवाब कैपोएरा था। अक्षय कुमार और सैफ अली खान ने सही देकर 25 लाख की रकम जीत ली। फिल्म ‘हैवान’ मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन की मलयालम फिल्म ‘ओप्पम’ का हिंदी रीमेक है।

साल 2016 में रिलीज हुई ‘ओप्पम’ एक क्राइम थ्रिलर थी, जिसकी कहानी मोहनलाल के किरदार के इर्द-गिर्द बुनी गई थी। फिल्म में मोहनलाल ने एक नेत्रहीन व्यक्ति की भूमिका निभाई थी, जो कहानी में अहम भूमिका निभाता है। अब इसके हिंदी रीमेक ‘हैवान’ में यही किरदार सैफ अली खान निभाते नजर आएंगे।

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करीब 18 साल बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान साथ में किसी फिल्म में दिखाई देंगे। इससे पहले दोनों को फिल्म ‘टशन’ में साथ देखा गया था। ‘हैवान’ फिल्म सैफ अली खान और प्रियादर्शन की साथ में पहली फिल्म है, हालांकि अक्षय कुमार और फिल्ममेकर की जोड़ी ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो काफी दमदार लग रहा है।