Askhay Kumar Viral Video: अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता होने का मुद्दा तूल पकड़े हुए हैं। अक्षय कुमार ने भी अपना पक्ष रखते हुए एक ट्वीट में लिखा कि उनके पास कनाडा का पासपोर्ट है लेकिन उनकी देशभक्ति पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मुद्दा इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कनाडा में बसने की बात कह रहे हैं। अक्षय के इस वीडियो को देखने के बाद नाराज फैन्स अपना रिएक्शन भी जाहिर कर रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पुराना वीडियो टोरंटो में आयोजित एक इवेंट का है। जिसमें अक्षय कुमार वहां से लोगों से मिले प्यार और कनाडा को पसंद करने की बात कह रहे हैं। वीडियो में अक्षय कहते हैं, ”मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि टोरंटो मेरा घर है। मैं फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर होने के बाद यही वापस आकर बस जाऊंगा।” अक्षय कुमार के इस वीडियो को देखने के बाद लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- देशद्रोही पैसे कमाकर भाग जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आप भी ऐसा ही करेंगे तो बता दीजिए। वहीं एक अन्य यूजर लिखता है- तुम भारतीयों को ज्ञान मत दो।

“Toronto is my home, after I retire from this industry I will settle in Canada” pic.twitter.com/Ypet1U0oBJ

