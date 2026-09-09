अक्षय कुमार आज यानी 9 सितंबर को अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्होंने अपनी आगामी फिल्म ‘हैवान’ को लेकर फैंस के लिए खास मैसेज साझा किया। उन्होंने फिल्म के जरिए दिखने और हकीकत के बीच के फर्क की ओर इशारा करते हुए बताया कि इसमें उनका एक बिल्कुल नया अवतार देखने को मिलेगा। साथ ही फिल्म की प्रड्यूसर ने बताया कि एक एड शूट से कैसे वह फिल्म हैवान तक पहुंची और फिल्म बनाने के लिए पूरी कास्ट को लॉक किया गया।

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अक्षय कुमार का जन्मदिन पोस्ट

एक्टर अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए फैंस के साथ अपने दिल की बात साझा की। उन्होंने फिल्म से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा- “मेरे जन्मदिन पर एक छोटी-सी बात… जो बुरा दिखाई देता है, वह हमेशा बुरा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। और जो अच्छा दिखाई देता है, वह हमेशा अच्छा ही हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। शायद यही बात हैवान ने मुझे सिखाई है। पिछले कई सालों से आप सभी ने मुझे जो प्यार दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद।”

“इस शुक्रवार, मैं आपके सामने अपना एक ऐसा रूप लेकर आ रहा हूं, जो आपने पहले कभी नहीं देखा। सिनेमाघरों में मिलते हैं। प्यार और दुआओं के साथ।”

एक एड शूट से मिली फिल्म हैवान

फिल्म ‘हैवान’ के निर्माता वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन हैं जो एड शूट के जरिए फिल्म से जुड़ गए थे। इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। शैलजा बताती हैं कि कैसे उन्होंने सैफ को इस फिल्म के लिए फाइल किया और कैसे फिल्म की खोज अक्षय कुमार तक पहुंची।

स्क्रीन से बात करते हुए शैलजा ने बताया- “यह बात 2024 की है, जब हम कल्याण ज्वेलर्स के लिए एक एड शूट कर रहे थे। हम उस विज्ञापन को प्रोड्यूस कर रहे थे और प्रियदर्शन उसका निर्देशन कर रहे थे। इसी दौरान हमारी बातचीत हुई और चर्चा शुरू हुई कि हम किस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं।”

कैसी हुई अक्षय-सैफ की कास्टिंग

प्रियादर्शन ने उन्हें बताया कि उनके पास एक फिल्म है जिसका वह हिंदी रीमेक बनाना चाहते हैं। फिल्ममेकर ने सामने से उन्हें फिल्म का हिस्सा बनने का ऑफर दिया और शैलजा ने तुरंत हां कर दी।

शैलजा के पति सैफ अली खान को अच्छे से जानते थे इसलिए उन्होंने सैफ का नाम सुझाया और उन्हें फाइनल कर लिया गया। शैलजा बताती हैं कि “अक्षय कुमार की कास्टिंग पूरी तरह से प्रियादर्शन के हाथ में थी क्योंकि उनकी आपस में अच्छी बातचीत थी।”

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शैलजा ने कहा- “अक्षय को प्रियादर्शन सर पर पूरा भरोसा और विश्वास है। खास बात यह है कि यह ऐसा किरदार है, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया। यह पूरी तरह से एक ब्लैक कैरेक्टर है। लेकिन उन्हें प्रियान सर की सोच और उनके विजन पर पूरा भरोसा था, तभी उन्होंने यह भूमिका करने का फैसला लिया।”