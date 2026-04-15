बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म ‘भूत बंगला’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने बचपन से जुड़ा किस्सा सुनाया है। ‘खिलाड़ी कुमार’ ने बताया कि कैसे जन्म के कुछ सालों बाद उनके माता-पिता उन्हें लगभग खोने ही वाले थे।

दरअसल, अक्षय कुमार ने एचटी सिटी से बातचीत में बताया कि उनका जन्म उनके माता-पिता की एक खास मन्नत के बाद हुआ था। उन्होंने कहा, “मेरे माता-पिता वैष्णों देवी टेम्पल गए थे और भगवान से एक बच्चे की प्रार्थना की थी। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि हमें बच्चा दीजिए, लेकिन वह शरारती हो और एक साल बाद मेरा जन्म हुआ।”