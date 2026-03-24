मुंबई में 5 अप्रैल को होने वाले Chetak Screen Awards 2026 से पहले हम बॉलीवुड इतिहास की कुछ यादगार और प्रेरक घटनाओं को याद कर रहे हैं जो कभी स्क्रीन अवॉर्ड्स में हुई थीं। उनमें से एक सबसे खास पल था 2009 के Screen Awards का, जब बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपने करियर के एक बेहद महत्वपूर्ण पुरस्कार को लेने से इनकार कर सबको हैरान कर दिया।

उस साल, अक्षय कुमार को उनकी हिट फिल्म सिंह इज किंग के लिए बेस्टर एक्टर (Popular Choice) का अवॉर्ड मिला। यह पुरस्कार उनके फैंस की पसंद पर आधारित था, और अक्षय ने इस सम्मान को पाकर खुद को बेहद खुश और भावुक महसूस किया। लेकिन मंच पर जाते ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया, जिसने न केवल इंडस्ट्री बल्कि पूरी ऑडियंस को चौंका दिया।

अक्षय कुमार ने कहा कि उन्होंने हाल ही में आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म गजनी देखी और आमिर के अभिनय और मेहनत से पूरी तरह प्रभावित हुए। उन्होंने स्वीकार किया कि आमिर ने जिस मेहनत और समर्पण के साथ गजनी में काम किया, वह बेजोड़ था। इसलिए उन्होंने यह महसूस किया कि वास्तविक बेस्ट एक्टर इस साल आमिर खान हैं, और यह पुरस्कार उनके हक का है।

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अक्षय ने मंच पर सभी के सामने स्पष्ट किया: “मैं इस पुरस्कार को नहीं ले सकता क्योंकि यह वास्तव में उस व्यक्ति के हक का है, जिसने इसे सच में हासिल किया है। मैं इस पुरस्कार को आमिर खान के नाम समर्पित करना चाहता हूं।”

इस अनोखी और सम्मानजनक जेस्चर को देखकर बॉलीवुड के तमाम सितारे हैरान रह गए। दर्शक और फैंस भी अक्षय की इस विनम्रता और सच्चाई से बेहद प्रभावित हुए।

मंच पर पुरस्कार देने वाली अभिनेत्री रेखा ने भी अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि यह क्षण सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनके शब्दों में भी यह भाव स्पष्ट था कि अक्षय ने जो किया वह असाधारण था।

chetak screen awards 2026

अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना भी इस पल में बहुत खुश और गर्वित नजर आईं, और उन्होंने जोर-शोर से अपने पति का समर्थन किया। इस घटना ने न केवल पुरस्कार समारोह की शोभा बढ़ाई बल्कि बॉलीवुड में एक नई मिसाल भी कायम की कि असली सम्मान केवल पुरस्कार लेने में नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी में है।

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