Akshay Kumar, Prithviraj: अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का ऐलान होने के बाद अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस का नाम भी सामने आ गया है। जी हां, अक्षय के अपोजिट इस फिल्म में मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर होंगी। फिल्म में मानुषी अक्षय कुमार के अपोजिट होंगी ऐसे में वह राजकुमारी संयोगिता बनी दिखाई देंगी। इस फिल्म हिस्टोरिकल फिल्म को चंद्रप्रकाश द्विवेदी डायरेक्ट करेंगे। वहीं यशराज के बैनर तले आदित्य चोपड़ा इसे प्रोड्यूस करेंगे।

इस फिल्म को साल 2020 में दिवाली के खास मौके पर रिलीज किया जाएगा। ऐसे में मानुषी छिल्लर Kangana Ranaut को बॉक्स ऑफिस पर अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से टक्कर देने की तैयारी कर रही है। पहली बार मानुषी छिल्लर का कंगना रनौत से बॉक्स ऑफिस पर सामना होगा। दरअसल, कंगना की फिल्म धाकड़ भी साल 2020 में दिवाली के मौक पर रिलीज होने की तैयारी में है। ऐसे में कॉम्पिटीशन टफ होगा।

फिल्म पृथ्वीराज को लेकर ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने जानकारी दी, ट्विटर पर एक पोस्ट कर उन्होंने लिखा- ‘अब ऑफीशियल हो चुका है कि मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। अक्षय कुमार के अपोजिट वह यशराज की अगली हिस्टोरिकल फिल्म पृथ्वीराज में होंगी। इस फिल्म में मानुषी संयोगिता के किरदार में होंगी। फिल्म को डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी डायरेक्ट करेंगे वहीं फिल्म को आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म पृथ्वीराज 2020 में दिवाली के मौके पर रिलीज की जाएगी।’

IT’S OFFICIAL… Miss World 2017 Manushi Chhillar makes her big screen debut… Paired opposite Akshay Kumar in Yash Raj’s historical film #Prithviraj… Manushi will play the role of Sanyogita… Directed by Dr Chandraprakash Dwivedi… Produced by Aditya Chopra… #Diwali2020.

