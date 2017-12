इस वजह से अब गुलशन कुमार की बायोपिक ‘मुगल’ में नहीं दिखेंगे अक्षय कुमार

कुछ महीनों पहले तुलसी कुमार ने कहा था कि अक्षय कुमार मुगल के लिए परफेक्ट हैं। मुगल टी-सीरिज के संस्थापक गुलशन कुमार की जिंदगी पर बनने वाली बायोपिक है। जिसके लिए खिलाड़ी कुमार को साइन किया गया था लेकिन अब एक्टर ने इसे ना करने का फैसला किया है। मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार एक सूत्र ने बताया- अक्षय ने मोगुल में कुछ बदलाव करने की मांग की थी। मगर उनकी यह मांग लगातार डायरेक्टर सुभाष कपूर नजरअंदाज करते रहे। स्क्रिप्ट को लेकर एक्टर के कुछ कंसर्न हैं। वो चाहते हैं कि कुछ चीजों को दोबारा लिखा जाए। लेकिन सुभाष ने उसपर ध्यान नहीं दिया।

सूत्र ने आगे कहा- क्रिएटिव डिफरेंस होने की वजह से 50 साल के एक्टर ने अपना दिमाग बदला और फिल्म से बाहर होने का फैसला किया है। अक्षय को लगा कि फिल्म से बाहर होना सबसे बेस्ट है। हालांकि इसके बारे में निर्माताओं को अभी तक रुस्तम स्टार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है। मुगल के रिलीज हुए पोस्टर में आशंका जताई गई थी कि फिल्म अगले साल रिलीज होगी लेकिन अब अक्षय ने अपनी फ्री डेट्स को दूसरे प्रोड्यूसर्स को दे दिया है।

My association with Him began with my very first film. He was The Emperor Of Music! Now know His story… #Mogul, The Gulshan Kumar story! pic.twitter.com/lD8V6s4HeX

— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 15, 2017