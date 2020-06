देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। तेल की बढ़ी कीमतों से आम आदमी परेशान है। बढ़ती महंगाई से बेहाल लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार का एक पुराना ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में कांग्रेस सरकार में तेल की बढ़ी कीमतों पर तंज कसते हुए लिखा था कि, ‘दोस्तों मुझे लगता है कि अब अपनी साइकिल साफ करके उसे रोड पर चलाने का वक्त आ गया है। सूत्रों की मानें तो, जल्द ही एक बार फिर पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी हो सकती है।’

हालांकि अक्षय कुमार ने बाद में अपने इस ट्वीट को हटा दिया था। लेकिन एक बार फिर अनलॉक के शुरू होते ही तेल की कीमतों में उछाल आने के साथ ही अक्षय कुमार का पुराना ट्वीट भी वायरल होने लगा है। अक्षय कुमार को अपने इस ट्वीट के चलते जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

एक यूजर ने अक्षय कुमार को ट्रोल करते हुए लिखा,’ये सभी बुद्धिमान लोग कहां गायब हो गए हैं? क्या अब हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पर छोटे से काम के लिए भी बहुत साहस की आवश्यकता होती है?’वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘ये सच्चे राष्ट्रवादी इस वक्त कहां है कोई क्या हमें बताएगा।’

Where have all these wise cracks and Lols disappeared? Do we now live in an age where making puerile wise cracks also requires great courage? https://t.co/OYqmN3kVEd

