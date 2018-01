Kesari First Look Release: भारी-भरकम पगड़ी और लंबी दाढ़ी-मूछों संग नजर आए खिलाड़ी कुमार

फिल्म ‘केसरी’ से बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। अक्षय कुमार ने इसे खुद अपने ट्विटर हैंडल से रिलीज किया है। अपने ट्वीट में अक्षय कुमार ने लिखा- इसे साझा करते हुए अपार गर्व और आभार महसूस कर रहा हूं। अपने 2018 की शुरुआत KESARI के फर्स्ट लुक से कर रहा हूं। इस फिल्म के लिए मेरी बहुत इच्छा थी और हमेशा इसे लेकर बहुत उत्साहित रहा हूं। आप सभी की शुभकामनाओं की जरूरत है। मालूम हो ही सुबह ही पैडमैन की रिलीज डेट बदले जाने की खबर आई थी और अब फिल्म से उनका दमदार लुक देखने को मिला है।

अक्षय के लुक की बात करें तो वह केसरिया रंग की भारी-भरकम पगड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं और उनकी दाड़ी-मूछें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। बात करें यदि फिल्म की तो केसरी को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। इस प्रोजेक्ट से पहले सलमान खान, करण जौहर भी जुड़े हुए थे लेकिन बाद में सलमान ने अपने कदम पीछे खींच लिए। फिल्म की कहानी ‘बैटल ऑफ सारागढ़ी’ की कहानी पर आधारित है। अक्षय कुमार इस साल कई अलग-अलग जौनर की फिल्मों में नजर आने वाले हैं। उनके फैन्स के लिए यह वाकई खुशी की खबर है।

अक्षय कुमार इस साल फिल्म पैडमैन, गोल्ड, केसरी और 2.0 में नजर आएंगे। केसरी का फर्ल्ट लुक आ जाने के बाद अब कहा जा सकता है कि इस साल आने वाली उनकी सभी फिल्मों का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है। मालूम हो कि केसरी का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं। अक्षय फिलहाल ‘पैडमैन’ के प्रमोशन में भी जुटे हुए हैं लेकिन साथ ही उन्होंने आज इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि वह केसरी पर काम शुरू करने जा रहे हैं।

Feeling nothing but immense pride and gratitude while sharing this. Beginning my 2018 with #KESARI, my most ambitious film and a lot of passion. Need your best wishes as always @dharmamovies@iAmAzure @SinghAnurag79 pic.twitter.com/NOQ5x7FKRK

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 5, 2018