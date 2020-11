Laxmii Movie Release on Disney Plus Hotstar Live Updates: अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की मोस्ट अवेटेड हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘लक्ष्मी’ आज यानी सोमवार को रिलीज होने जा रही है। डिजिटल प्लैटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney Plus Hotstar) पर अक्षय की फिल्म शाम 7 बजे स्ट्रीम की जाएगी। वही लोग इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं जिन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। ऐसे में दर्शक इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं।

राघव लॉरेंस (Raghava Lawrence)के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘लक्ष्मी’ साउथ की सुपरहिट फिल्म ‘कंचना’ का रीमेक है। साउथ की फिल्म कंचना में तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) नजर आई थीं। लेकिन इस फिल्म में मेन लीड में कियारा आडवाणी को लिया गया है। अक्षय कुमार द्वारा प्रोड्यूस्ड फिल्म लक्ष्मी फॉक्सस्टार स्टूडियो, तुषार कपूर और केप ऑफ गुड फिल्म्स बैनर तले बनी है। फिल्म में अक्षय कियारा के अलावा शरद केलकर, अश्विनी कल्सेकर, मनू ऋषि और आयशा रजा भी हैं।

कहानी का प्लॉट- फिल्म लक्ष्मी की कहानी एक ऐसे आदमी के इर्द-गिर्द घूमती है जिसके शरीर में एक आत्मा घर कर लेती है। अक्षय ने फिल्म में अपने इस रोल को लेकर पहले कहा था कि अपने 30 साल के करियर में मैंने कभी लक्ष्मी जैसा किरदार नहीं निभाया है। जैसे तैसे मैंने इसे मैनेज किया है। मैं अपने डायरेक्टर को इसके लिए शुक्रिया कहना चाहूंगा। इसके पीछे उन्हीं का ही हाथ है वह कैसे चलती है, कैसे मूव्स करती है, कैसे डांस करती है औऱ बात करती है।’ अक्षय की यए हॉरर कॉमेडी फिल्म आज शाम 7 बजे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी, आइए जानते हैं फिल्म की रिलीज को लेकर फैंस कितने एक्साइटेड हैं…