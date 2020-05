चीन के ‘वुहान’ शहर से आने के बाद दुनियाभर में फैले कोरोनावायरस का प्रकोप दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या आम इंसान और क्या सेलिब्रिटी हर कोई इसकी ज़द में आता नजर आ रहा है। हाल ही में खबर आई की अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘लक्ष्मी बम’ के डायरेक्टर राघव लॉरेंस के अनाथालय में 18 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाय गए हैं। इस बात की पुष्टि खुद राघव ने एक ट्वीट के जरिए पत्र शेयर कर के दी है।

I Hope the service I do will save my kids.

My thanks to Thiru.S.P Velumani, honourable minister of local administration @SPVelumanicbe pic.twitter.com/fRXU7uw5kb

— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) May 28, 2020