Akshay Kumar: अक्षय कुमार के एक विज्ञापन का कड़ा विरोध किया जा रहा है। ये विरोध छत्रपति शिवाजी महाराज के फॉलोअर्सकर रह हैं। इससे अक्षय कुमार मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले में अक्षय कुमार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। आरोप है कि अक्षय ने इस ऐड को बना कर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है और शिवाजी महाराज के फॉलोअर्स को आहत किया है। इस खबर की पुष्टि एनआई ने अपने ट्वीट के जरिए की है।

ट्वीट में लिखा है- ‘अक्षय कुमार के खिलाफ दो लोगों ने वर्ली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि अक्षय ने मराठी कल्चर और छत्रपति शिवाजी महाराजके लोगों को हानि और दुख पहुंचाया है।’बता दें, यह ऐड वॉशिंग पाउडर का था जिसमें अक्षय कुमार सफेद कपड़े पहनप कर नाचते और कपड़े धोते नजर आए थे।

इस विज्ञापन में दिखाया गया हैं कि अक्षय लंबा सफेद कुर्ता पहन कर लड़ाई करके लौटे हैं और जश्न का ऐलान करते हैं। उसी वक्त एक महारानी आती है और कहती हैं कि कपडे़ इतने गंदे कर दिये आपने, हमें ही ये घिस-घिस कर धोने पड़ेंगे।

Mumbai: A complaint against actor Akshay Kumar has been filed by 2 persons in Worli PS. The complaint states that the actor has defamed Marathi culture & hurt the sentiments of followers of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Kumar was depicted as Maratha warrior in an ad film. pic.twitter.com/4FdDi9TFmq

