बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्सन ने हाल ही में राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले पर अपनी राय रखी। अपनी आने वाली कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ के प्रमोशन के दौरान उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि आजकल कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर बनने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अक्षय ने ये भी बताया कि उन्हें दिवंगत एक्टर असरानी ने फिल्म निर्माण नहीं करने की सलाह दी थी और ये ही सलाह अक्षय ने राजपाल यादव को भी दी थी।

वेटरन अभिनेता असरानी का पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था, और उनकी आखिरी दो फिल्में अक्षय और प्रियदर्शन के साथ थीं। प्रियदर्शन ने उन्हें याद करते हुए कहा, “हम दोनों खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि हमने उनकी आखिरी फिल्मों में उनके साथ काम किया। मैंने उन्हें ‘मेरे अपने’ के समय से देखा है। ‘शोले’ में उनका अलग ही रोल था, ‘कोशिश’ में उन्होंने विलेन का किरदार निभाया और ‘अभिमान’ में तो वह शानदार थे। कई बार तो मुझे लगा कि उन्होंने अमिताभ बच्चन से भी बेहतर काम किया।”

उन्होंने आगे कहा कि असरानी एक पूरी तरह से परफेक्ट अभिनेता थे और इस फिल्म में उन्होंने उनकी कॉमिक टाइमिंग का पूरा इस्तेमाल किया। “मैंने उनके साथ काफी काम किया है, उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है। ‘भूत बंगला’ में अक्षय और असरानी की जोड़ी दर्शकों को बहुत हंसाएगी।”

अक्षय कुमार ने बताया असरानी के साथ क्या थी आखिरी बात

अक्षय कुमार ने असरानी के साथ अपनी आखिरी बातचीत को याद करते हुए बताया, “मैंने उनके साथ कई फिल्में की हैं। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ अनुभव मेरे साथ शेयर किए। उन्होंने कहा कि अपने पैसों से फिल्म प्रोड्यूस करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।”

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अक्षय को असरानी ने दी थी सलाह

अक्षय ने ये भी बताया कि असरानी ने उन्हें क्या सलाह दी थी। उन्होंने कहा, “उन्होंने मुझसे कहा ‘अक्षय, कभी भी अपनी जेब से पैसा लगाकर फिल्म मत बनाना। जब आप किसी और के पैसे से फिल्म बनाते हैं तो जोखिम और फायदा उनका होता है, लेकिन जब आप ज्यादा कमाने के चक्कर में अपना पैसा लगाते हैं, तो चीजें बिगड़ सकती हैं।'” उन्होंने यह भी बताया कि एक फिल्म प्रोड्यूस करने के बाद असरानी को भारी नुकसान हुआ था और उनकी पूरी जमा पूंजी चली गई थी।

राजपाल यादव केस पर क्या बोले अक्षय

जब राजपाल यादव के चेक बाउंस केस की बात आई, तो अक्षय कुमार ने कहा,“यह वही बात है जो असरानी साहब ने कही थी। फिल्म प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। मैंने भी उन्हें यही सलाह दी थी। हम एक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर्स को फिल्म बनाना आता है, इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हम अच्छे से जानते हैं।”

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उन्होंने आगे कहा,“जल्दी पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि राजपाल इस मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। वह शानदार अभिनेता हैं- जब लोग 100% देते हैं, वह 120-140% देते हैं। उनके साथ काम करना बहुत मजेदार होता है।”

अक्षय ने यह भी बताया कि उनके और राजपाल के बीच की केमिस्ट्री बहुत नैचुरल है, और कई बार उनके डायलॉग्स स्क्रिप्ट में लिखे भी नहीं होते, लेकिन फिर भी सीन बहुत अच्छा बन जाता है।