बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। एक्शन से लेकर कॉमेडी और गंभीर किरदारों तक, उन्होंने करीब तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी मार्शल आर्ट्स सिखाने वाले अक्षय कुमार का फिल्मों में आना महज एक इत्तेफाक था?

जी हां! उनकी एक फ्लाइट छूटी और शुरू हुआ किस्मत का ऐसा खेल, जिसने उन्हें बैंकॉक की गलियों से उठाकर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों की कतार में ला खड़ा किया। आज उनके 59वें जन्मदिन पर जानते हैं उस दिलचस्प सफर की कहानी, जब एक फ्लाइट मिस हुई और अक्षय कुमार की जिंदगी ने हमेशा के लिए यू-टर्न ले लिया।

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अक्षय को कहा- अनप्रोफेशनल इंसान

ये किस्सा काफी मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार उन्हें मॉडलिंग के लिए बेंगलुरु की फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन वह फ्लाइट मिस हो गई। इसके बाद वह उस काम के लिए नहीं जा पाए। इसी दौरान उन्हें एक स्टूडियो में जाने का मौका मिला, जहां से उनके लिए फिल्मों में एंट्री का रास्ता खुला और आगे चलकर फिल्म ‘सौगंध’ (1991) से उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ।

अक्षय कुमार ने खुद इसके बारे में आप की अदालत शो में भी बताया था। जब होस्ट ने उनसे पूछा था कि क्या ये वाकई सच है तो अक्षय ने पूरी कहानी शेयर की थी।

अक्षय ने कहा था, “मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे सुबह की फ्लाइट लेनी थी, मैं समझा कि शाम की लेनी है 6 बजे की। मैं सुबह तैयार नहीं था तो उस आदमी ने मुझे बोला कि तुम बहुत ही अनप्रोफेशनल इंसान हो जो तुम आए नहीं। मैंने बोला सॉरी मुझसे गलती हो गई मैं समझा शाम की फ्लाइट है….।”

कैसे फ्लाइट मिस हुई और अक्षय को बॉलीवुड में मिली एंट्री

“मैं मोटरसाइकिल लेकर गया था एयरपोर्ट पर, लेकिन तब तक फ्लाइट जा चुकी थी। तब बड़ा उदास हुआ, घर आया फिर थोड़ा बहुत रोने जैसा चेहरा हो गया था। मैं तब कुछ 21 साल का था और फिर मम्मी ने कहा था, ‘फिक्र ना कर बेटा, रब जो करदा है चंगा करदा है।’ फिर मैं उसी दिन मैं अपना पोर्टफोलियो लेकर नटराज स्टूडियो गया।”

अक्षय ने आगे कहा, “वहां घूम रहा था देख रहा था, प्रोड्यूसरों से मिल राह था, तब मुझे एक मेकअपमैन नरेंद्र दादा ने देखा। वो प्रमोद चक्रवर्ती जी के मेकअपमैन थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, ‘ऐ तुझे हीरो बनना है?’ मैंने कहा, हां बनना है। मैंने उसे फोटो दे दी, उसने कहा मैं आता हूं।”

अक्षय ने आगे बताया कि मेकअपमैन ने प्रमोद चक्रवर्ती को उनकी फोटो दिखाई और उसी वक्त प्रमोद ने उन्हें 5 हजार का एक चेक दिया। अक्षय ने बताया कि सुबह 6 बजे की फ्लाइट उन्होंने मिस की थी और शाम को 6 बजे उन्हें वो चेक मिला और यहां से उनकी किस्मत बदल गई। उन्होंने कहा कि ये भगवान का लिखा था कि सुबह उन्हें वो फ्लाइट नहीं पकड़नी थी, क्योंकि उन्हें ये बड़ा मौका मिलना था।

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अक्षय कुमार ने 1991 में फिल्म ‘सौगंध’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और तब से अब तक वह 100 से ज्यादा फिल्मों में बतौर अभिनेता नजर आ चुके हैं। उनकी फिल्मो में ‘खिलाड़ी’, ‘मोहरा’, ‘हेरा फेरी’, ‘धड़कन’, ‘एयरलिफ्ट’, ‘रुस्तम’, ‘केसरी’ और ‘सूर्यवंशी’ जैसी कई चर्चित फिल्में शामिल हैं। 9 सितंबर 2026 तक उनकी सबसे हालिया रिलीज फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ है, जो 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इससे पहले उन्हें भूत बंगला में देखा गया था, जो 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई थी।