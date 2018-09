अपनी फिल्म सुई धागा की प्रमोशन के लिए वरूण धवन और अनुष्का शर्मा कई दिलचस्प काम कर रहे हैं। वरूण ने हाल ही में अपने पिता के बर्थ डे पर अपने हाथों से एक शर्ट सिल कर दी थी। लगभग तीन घंटों की मेहनत के बाद वरूण ने इस शर्ट को तैयार किया था और ये शर्ट वरूण के पिता और मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन को एकदम फिट भी आई थी। इसके अलावा अनुष्का ने भी फिल्म के लिए खास तौर पर एंब्रॉयड्री सीखी थी।

इसी सिलसिले में हाल ही में वरूण धवन ने अक्षय कुमार को सुई में धागा डालने का चैलेंज दिया। अक्षय कुमार ने भी इस चैलेन्ज को स्वीकार किया। लेकिन खिलाड़ी अक्षय इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए और उन्होंने ट्वीटर पर ये वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन भी लिखा – जिसका काम उसी को साझे। इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर को इस चैलेंज के लिए टैग भी किया।

जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे

Mauji bhai @Varun_dvn here’s my attempt at the #SuiDhaagaChallenge, not as easy as it looks. I now nominate @sachin_rt pic.twitter.com/IkAoDrQCFt

— Akshay Kumar (@akshaykumar) September 18, 2018