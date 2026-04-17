बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों में गिने जाते हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस के लिहाज से पिछले कुछ साल उनके लिए खास नहीं रहे। साल 2023 में उन्होंने आखिरी हिट ‘ओह माय गॉड 2’ दी थी। इसके बाद बीते 3 सालों में उनकी 8 फिल्में आईं, लेकिन ज्यादातर या तो औसत रहीं या फ्लॉप साबित हुईं।

लगातार फ्लॉप की वजह क्या है, और क्या ‘भूत बंगला’ से उनका कमबैक हो सकता है- आइए समझते हैं।

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ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहीं फिल्में

अक्षय कुमार ने अलग-अलग विषयों पर फिल्में कीं, लेकिन दर्शक उनकी फिल्मों से कनेक्ट नहीं कर पाए। चाहे ‘बड़े मियां छोटे मियां’ हो, ‘हाउसफुल 5’, ‘सरफिरा’ या ‘मिशन रानीगंज’ हो- ज्यादातर फिल्मों को दर्शकों से खास प्रतिक्रिया नहीं मिली।

जहां ‘हाउसफुल 5’ में दोहराए गए एडल्ट जोक्स और कमजोर कहानी थी, वहीं ‘सरफिरा’ सूर्या की सुपरहिट तमिल फिल्म ‘सोरारई पोटरू’ का रीमेक थी, पहले से देखी हुई कहानी होने की वजह से दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई।

‘मिशन रानीगंज’ एक इंस्पायरिंग कहानी जरूर थी, लेकिन उसकी गहराई दर्शकों तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकी, और प्रमोशन भी कमजोर रहा।

ओवरएक्सपोजर बना बड़ी वजह

अक्षय कुमार की एक बड़ी समस्या उनका ओवरएक्सपोजर भी रहा है। कम समय में ज्यादा फिल्में करने की वजह से क्वालिटी पीछे छूटती दिखी और क्वांटिटी बढ़ती गई।

इसके उलट जब शाहरुख खान ने ब्रेक लेकर ‘पठान’ जैसी फिल्म पर फोकस किया, तो दर्शकों में उनके लिए उत्सुकता बढ़ी और कमबैक दमदार रहा।

‘भूत बंगला’ क्यों बन सकती है गेम चेंजर?

‘भूत बंगला’ एक हॉरर-कॉमेडी है, जिसे प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी पहले Bhool Bhulaiyaa जैसी कल्ट फिल्म दे चुकी है, और यही नॉस्टैल्जिया इस फिल्म के पक्ष में जा सकता है।

फिल्म को लेकर अभी से बज़ है और दर्शकों में क्यूरियोसिटी भी दिख रही है, जिससे अच्छी ओपनिंग की उम्मीद की जा सकती है।

हालांकि, आज के दर्शक सिर्फ स्टार पावर नहीं, बल्कि मजबूत कंटेंट चाहते हैं। अगर फिल्म की कहानी दमदार हुई और वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहा, तभी ये बॉक्स ऑफिस पर टिक पाएगी।

‘भूत बंगला’ अक्षय कुमार के लिए सिर्फ एक नई रिलीज नहीं, बल्कि दर्शकों का भरोसा दोबारा जीतने का मौका है। अगर उन्हें फिर से हिट की पटरी पर लौटना है, तो इस फिल्म के जरिए उन्हें वही भरोसा वापस हासिल करना होगा और यही उनकी असली परीक्षा है।