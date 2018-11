रजनीकांत और अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 2.0 29 नवंबर को रिलीज कर दी गई है। फिल्म में रजनीकांत ‘चिट्टी’ के अवतार में एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्म में अक्षय कुमार निगेटिव किरदार में दिखाई दे रहे हैं। अक्षय का ये अवतार अपने आप में बड़ा ही अनोखा है। फिल्म डायरेक्टर शंकर के इस प्रोजेक्ट को बनने में 3 साल लगे हैं।

वर्ल्डवाइड करीब 10,500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई फिल्म 2.0 में दर्शकों को अक्षय का रोल बेहद पसंद आया है। फिल्म में अक्षय ‘पक्षीराजन’ के किरदार में हैं। फिल्म में अक्षय एक ऑर्निथोलॉजिस्ट प्रोफेसर बने हुए हैं, जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के खिलाफ होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘अक्षय का किरदार सलीम अली के किरदार से प्रेरित है। सलीम अली को देश के ‘बर्डमैन’ के नाम से भी जाना जाता है। सलीम एक ऑर्निथोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट थे।’

सलीम दुनिया भर में सिस्टमेटिक तरह से बर्डसर्वे करने के लिए जाने जाते हैं। सलीम ने ऑर्निथोलॉजी पर कुछ नामी किताबें भी लिखी हैं। The Book of Indian Birds और Handbook of the Birds of India and Pakistan नाम की किताबें सलीम अली द्वारा लिखी गई हैं।

फिल्म में अक्षय कुमार का किरदार ‘पक्षीराजन’ बर्ड्स को लेकर बहुत पैशेनिट दिखाया गया है। फिल्म में अक्षय कुछ स्टूडेंट्स को ऑर्निथोलॉजी के बारे में पढ़ाते और इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, समझाते भी नजर आते हैं।

