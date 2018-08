GOLD स्टार अक्षय कुमार ने पाकिस्तान से की अपील, चाहते हैं मान जाएं इमरान खान

अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। पिछले कुछ सालों में अक्षय की कई फिल्मों ने शानदार कलेक्शन किया है और स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज़ हुई इस फिल्म से भी अक्षय को अच्छे कलेक्शन की उम्मीद होगी। हालांकि भारत के साथ ही साथ वे अपनी फिल्म को पाकिस्तान में भी रिलीज़ कराने को लेकर उत्साहित हैं। यही कारण है कि अक्षय ने पाकिस्तान के पहले क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से गुजारिश की है कि वे फिल्म गोल्ड को पाकिस्तान में रिलीज़ करने की इजाजत दें। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने पॉलिटिकल सोशल ड्रामा फिल्म मुल्क को भी पाक में रिलीज़ नहीं होने दिया। अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स ने भी काफी सराहा था। ऋषि कपूर, तापसी पन्नू और फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने उम्मीद जताई थी कि ये फिल्म पाकिस्तान में भी रिलीज़ होगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था।

अक्षय ने कहा, ‘खेल लोगों को एकता की बात सिखाता है। फिल्म में पाकिस्तान खेल रहा होता है तब भारतीय उनका हौसला बढ़ाते है और जब भारत खेल रहा होता है तब पाकिस्तान चीयर करता है। यह फिल्म का बेस्ट पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्सपर्सन इमरान खान मेरी फिल्म को समझ पाएंगे और गोल्ड को पाकिस्तान में रिलीज़ करने की अनुमति देंगे क्योंकि यह खेल पर बेस्ड फिल्म है। इमरान खान यह न समझें कि फिल्म में किसी तरह के पार्टीशन की बात है। पिछली बार उन्होंने मेरी फिल्म ‘पैडमैन’ को वहां रिलीज़ नहीं होने दिया था। यह समस्या तो उनके देश मे भी है । आशा करता हूं कि एक दिन वह ‘पैडमैन’ को भी पाकिस्तान में रिलीज़ की अनुमति देंगे।’

I hope Imran Khan allows ‘#Gold’ to be shown in Pakistan. I am hoping Gold gets screened in Pakistan because this is a sports based film and Imran, who will be sworn in as Prime Minister of Pakistan next week, is a sportsman and Pakistan’s former cricket captain says #AkshayKumar

