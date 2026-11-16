अक्षय कुमार जल्द अपने फैंस के बीच नई फिल्म के साथ लौटने वाले हैं। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म ‘सामुक’ का ऐलान किया है। ये एक साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। एक्टर ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक मोशन पोस्टर शेयर किया है, जिसके बाद फैंस को इसकी अगली झलक का बेसब्री से इंतजार है।

इतना ही नहीं फिल्म के मोशन पोस्टर के साथ-साथ इसकी रिलीज डेट और अन्य जानकारी भी साझा की गई हैं। अभिनेता ने बताया कि फिल्म से जुड़ी नई जानकारी 16 नवंबर को दोपहर 2:07 बजे सामने आएगी। पोस्टर में अक्षय कुमार का फिल्म में लुक भी देखने को मिला है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा किया गया है। यह फिल्म 28 मई, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

‘सामुक’ के नए मोशन पोस्टर में एक विशालकाय हाथ नजर आ रहा है, जो किसी बड़े जीव का लगता है। इससे फिल्म में साइंस-फिक्शन और रोमांचक तत्वों की झलक मिलती है। वहीं, पोस्टर में अक्षय कुमार जंगल के बीच हाथ में बड़ी बंदूक लिए खड़े नजर आते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म में उनका किरदार किसी खतरनाक मिशन पर निकलने वाला है।

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अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “एक शिकारी, एक मिशन और ऐसी लड़ाई, जिसका कोई नियम नहीं है। #SAMUK का खुलासा दोपहर 2:07 बजे होगा। जुड़े रहें!” फिल्म की इस झलक ने दर्शकों के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है। इसे बड़े स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली एक शानदार फिल्म के तौर पर तैयार किया जा रहा है।

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फिल्म का निर्देशन कनिष्क वर्मा ने किया है और इसका निर्माण विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन हाउस सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले हो रहा है। इससे पहले फिल्म की चर्चा तब हुई थी, जब इसकी यूके में शूटिंग का शेड्यूल पूरा हुआ था। टीम ने पिछले साल अगस्त में यूके में शूटिंग शुरू की थी। ‘बॉलीवुड हंगामा’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का करीब 80 फीसदी हिस्सा विदेश में शूटिंग के दौरान ही पूरा कर लिया गया था।

अक्षय कुमार के साथ-साथ इस फिल्म में रुक्मिणी मैत्रा, विनीत कुमार सिंह, रजत कपूर, स्वानंद किरकिरे, बनिता संधू और सुशांत सिंह भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।