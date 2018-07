भारत सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सैनिटरी नैपकिन को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर कर दिया है। सरकार के इस फैसले से खुश होकर अक्षय कुमार ने ट्विटर पर खुशी जताई है। वहीं उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने भी वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। कुछ वक्त पहले अभिनेत्री ने जब सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया था तो लोगों ने ट्रोल कर दिया था। अभिनेत्री ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा था, ”भारत में 12 प्रतिशत जीएसटी सैनिटरी पैड्स में वसूला जाता है, जो कि चौंकाने वाला है। जबकि इसमें कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैं सोचती हूं कि उन्हें लगता है कि केवल महिला को अपना घर साफ रखना चाहिए लेकिन यह उनके शारीरिक स्वच्छता महत्वपूर्ण नहीं है।” सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोगों ने ट्विंकल की बात से सहमति जताई थी तो वहीं कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था। शनिवार को सैनिटरी पैड्स के जीएसटी के दायरे से बाहर होने की घोषणा के बाद ट्विंकल ने ट्विटर पर सरकार के इस फैसले को लेकर खुशी जताई है।

ट्विंकल ने ट्वीट कर लिखा, ”जब मैंने सैनिटरी पैड्स पर जीएसटी को लेकर सावल किये थे तो मुझे लोगों ने निशाना बना लिया था। अब इसके पॉजिटिव परिणाम को देखकर खुशी हो रही है।” उनके पति अक्षय कुमार ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और जीएसटी काउंसिल को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए शुक्रिया कहा है। अक्षय ने लिखा, ”यह वो दिन है जब आपके दिल की करीबी ईच्छा पूरी होने की खबर से आपकी आंखें भींग जाती हैं। जीएसटी काउंसिल को माहवारी के दौरान स्वच्छता की ज़रूरत समझने और सैनिटरी पैड्स पर टैक्स माफ़ करने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि देश की करोड़ों महिलाएं खामोशी के साथ आभार जता रही होंगी।”

One of those days when a news brings tears of joy as a cause close to ur heart gets fulfilled.Thank you, #GSTCouncil,for understanding the need for menstrual hygiene & exempting sanitary pads from tax. I'm sure crores of women in our country are silently sending gratitude ur way

