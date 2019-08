Kick 2, Laxmmi Bomb Release Date: बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार और सलमान खान की जबरदस्त टक्कर हो सकती है। जी हां, साल 2020 ईद (Eid 2020) में सलमान खान (Salman Khan) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्में सिनेमाघरों में एक साथ दर्शकों के सामने खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में इसे दो सुपरस्टार्स की फिल्मों का बड़ा क्लैश माना जा रहा है। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम (Laxmmi Bomb) को ईद पर रिलीज करने की चर्चा हो रही है। तो वहीं सलमान खान की किक 2 भी ईद के मौके पर रिलीज होने की खबरें आ रही हैं।

ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया था। जिसमें उन्होंने लिखा- ‘ब्रेकिंग न्यूज, लक्ष्मी बम ईद 2020 में (22 मई 2020 ) में रिलीज होगी। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म राघव के डायरेक्शन में बनी लक्ष्मी बम।’

इसके बाद तरण ने एक और ट्वीट में कहा- ‘किक 2 भी ईद 2020 में आ रही है? सलमान खान और साजिद नाडियावाला का कोलेबोरेशन अब ऑफीशियल अनाउंसमेंट बाकी।’

तो वहीं सुपरस्टार सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से फैंस को एक खास जानकारी दी। उन्होंने लिखा- ‘संजय लीला भंसाली की फिल्म को कुछ समय के लिए टाला गया है। लेकिन मैं फिर भी आऊंगा ईद पर 2020। इंशाल्लाह।’

The film with Sanjay Leela Bhansali is pushed but I will still see you all on Eid, 2020. Insha-Allah!!

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) August 25, 2019