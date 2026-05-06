एकता कपूर ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में अनुशासन और लगातार काम करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अपने पिता जीतेंद्र और अभिनेता अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि इनकी मेहनत और प्रोफेशनल रवैया ही इंडस्ट्री के बिजनेस पक्ष को जिंदा रखे हुए है।

एकता ने कहा कि जहां बड़ी-बड़ी फिल्में कभी-कभी ही आती हैं, वहीं अक्षय कुमार जैसे कलाकार साल में कई फिल्में करके इंडस्ट्री को लगातार काम देते हैं। इससे सिर्फ बड़े प्रोड्यूसर्स ही नहीं, बल्कि छोटे और मिड-लेवल प्रोड्यूसर्स को भी मौके मिलते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए सिर्फ स्टारडम नहीं, बल्कि नियमित काम जरूरी है। अक्षय कुमार और जीतेंद्र जैसे कलाकारों की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में लगातार प्रोजेक्ट बनते रहते हैं, जिससे रोजगार भी पैदा होता है।

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एकता कपूर के मुताबिक, लोग अक्सर पूछते हैं कि अक्षय कुमार साल में 3–4 फिल्में क्यों करते हैं, लेकिन असल में यही वॉल्यूम इंडस्ट्री को मजबूत बनाता है।

उन्होंने अपनी हालिया फिल्म भूत बंगला की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी फिल्में दर्शकों को एंटरटेन करने के साथ-साथ बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और इंडस्ट्री की रफ्तार बनाए रखती हैं।

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