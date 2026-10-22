नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज ‘अक्का’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे दमदार अंदाज में नजर आ रही हैं। वफादारी, धोखे और बदले की आग से भरी यह कहानी गैंगस्टर की दुनिया में औरतों की सल्तनत और सत्ता को करीब से दिखाती है।

ट्रेलर की शुरूआत 1985 के पेरनुरू की कहानी से होती है, जहां सिर्फ औरतों की हुकूमत चलती है। सीरीज में अक्का के किरदार में कीर्ति सुरेश और रूद्रा के किरदार में राधिका आप्टे नजर आ रही हैं। पेरनुरू की गद्दी पर बैठने वाले को अक्का कहा जाता है।

‘अक्का’ का ट्रेलर

2 मिनट 23 सेकेंड के इस ट्रेलर में एक ऐसी कहानी के बारे में बताया जा रहा है, जहां औरतों को प्यार करने की आजादी है, लेकिन उसे निभाने की नहीं, शादी को यहां मान्यता नहीं है और इस घराने को सिर्फ औरतों के नाम से ही जाना जाता है।

इस जगह के अपने नियम हैं, जिसमें औरतों का बनाया कानून और औरतों का जमाया हुआ बिजनेस चलता है और धोखे की कीमत सीधा जान देकर चुकानी पड़ती है। यहां की औरतें घर चलाना भी जानती हैं और बिजनेस चलाना भी।

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इस कहानी में एक अक्का (कीर्ति) हैं और दूसरी उनकी दुश्मन हैं रूद्रा (राधिका)। मुंबई पर राज करने वाली रूद्रा को अब इस पेरनुरू पर कब्जा करना है लेकिन उसके लिए उसे अक्का और उसकी बसाई इस दुनिया को खत्म करना पड़ेगा।

राधिका आप्टे बनी दमदार विलेन

राधिका आप्टे ट्रेलर में कहती हैं कि अब बहनों का राज खत्म करने का समय आ गया है। इससे साफ है कि दोनों एक्ट्रेस एक-दूसरे के सामने नजर आने वाली हैं। दोनों ही एक्ट्रेसेज काफी काफी दमदार रोल में दिखाई दे रही हैं। ट्रेलर देखकर ही समझ आ रहा है कि सीरीज दमदार होने वाली है। ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं बल्कि रिश्तों, वफादारी और सत्ता का खेल भी है।

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कब रिलीज होगी ‘अक्का’

वाईआरएफ एंटरटेनमेंट की सीरीज ‘अक्का’ से धर्मराज शेट्टी निर्देशन में डेब्यू कर रहे हैं। उन्होंने ही इस सीरीज का लेखन भी किया है। कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे के अलावा इस सीरीज में तन्वी आजमी भी नजर आने वाली हैं। आदित्य चोपड़ा, योगेंद्र मोगरे और अक्षय विधानी इसके एक्जीक्यूटिव निर्माता हैं। ‘अक्का’ का प्रीमियर 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर होगा।