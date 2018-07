#aryankhan #gaurikhan #shlokamehta #ambaniengagement #ambani #family #portrait #exclusive #bollywoodnews #bollywood #celebrity #ishaambani #bigfatindianwedding #desiwedding #desibride #akashambani #ambaniwedding @viralbhayani

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) on Jun 30, 2018 at 10:11am PDT