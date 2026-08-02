नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे रिएलिटी शो ‘लॉक अप 2’ में आकांक्षा चौधरी ने अपना सीक्रेट सभी के सामने बताया। उनका सीक्रेट सुनकर होस्ट समेत सभी कंटेस्टेंट्स भी हैरान रह गए। आकांक्षा ने बताया कि उन्हें एक प्रभावशाली इंसान ने पैसों के बदले उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया था।

हालांकि आकांक्षा चौधरी अब शो से बाहर हो चुकी हैं लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने चौंका देने वाले राज को सभी के साथ साझा किया। अपने सीक्रेट को साझा करते हुए आकांक्षा चौधरी ने कहा, ‘मुझे ब्यूटी पेजेंट में जाना था और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। 1-2 लाख चाहिए थे, कपड़े, ट्रेनिंग फीस इन सब के लिए। तो मेरे घरवाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे।’

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“एक बहुत ही प्रभावशाली शख्स हैं। मैं उनका नाम या पूरी पहचान बताना नहीं चाहती, क्योंकि वह बहुत बड़े और ताकतवर व्यक्ति हैं। मैं उन्हें कई सालों से जानती हूं, क्योंकि वह पहले भी हमारे ब्यूटी पेजेंट्स में जज के तौर पर आ चुके हैं। उन्होंने पहले कई पेजेंट प्रतिभागियों की आर्थिक मदद की थी। इसी वजह से मैंने भी उनसे संपर्क किया और उनसे विनती की कि क्या वह दो महीने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं।”

Before leaving Akanksha revealed her Secret 🥲



She revealed the dark truth of this industry which many girls face even today 😞 #akankshachoudhary #yoganksha #lockupp2 #lockupp pic.twitter.com/qGsB9fn3Kn — Kitabi_kidda (@kitabi_kidda) August 1, 2026

आकांक्षा चौधरी ने कहा कि ‘मेरे पास इंजीनियरिंग डिग्री थी, तो मैंने सोचा कि मैं काम करके वो पैसे लौटा दूंगी। वो आदमी तुरंत मान गया। तो उन्होंने मुझे मिलने बुलाया। लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं थे। उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर बुलाया।’

आकांक्षा बताती हैं कि ‘वह पहली बार उसके घर गई थीं, क्योंकि इससे पहले भी वह अपने मेंटर्स के साथ वहां इवेंट्स में शामिल हो चुकी थी। वो मुझे सामने से मुझे गले मिलने आ रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, बल्कि धक्का दिया और मुझे पकड़ लिया। वो हाथ नहीं हटा रहे थे और वो बहुत बूढ़े थे। मैंने उनका हाथ पकड़कर दूर झटका फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक साल हो गया। अच्छा है तुम में अक्ल आ गई।’

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‘तुम पहले भी जब आई थी, तो तुम्हारी बहुत पिछड़ी हुई सोच थी। पहले भी तुम मेरे साथ आ जाती तो तुम पता नहीं कहां से कहां होती। तुम्हारे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स होते। तो उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे।

आकांक्षा कहती हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हें 3-4 बार करना पड़ेगा। ये सुनते ही आकांक्षा ने मना कर दिया। इसके जवाब में उस शख्स ने कहा कि मुझे लगा तुमने अपनी सोच बदल ली है, लेकिन देखना तुम 1-2 साल बाद पछताओगी। इस इंडस्ट्री में बिना ये किए तुम टिक नहीं पाओगी।

आकांक्षा चौधरी ने कहा कि आज मैं 1 साल बाद इतने बड़े शो में खड़ी हूं। आकांक्षा का ये सीक्रेट सुनकर सभी लोगों ने उनका हौसला बढ़ाया और अपने सच को फेस करने के लिए उनकी तारीफ की। बता दें कि आकांक्षा चौधरी लॉक अप 2 से आउट हो चुकी हैं और उनके एक्सप्लोसिव इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं।