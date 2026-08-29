लॉक अप 2 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं आकांक्षा चमोला, शो से बाहर आने के बाद भी अपने बयानों के चलते काफी सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर आकांक्षा चमोला ने अपनी बायसेक्सुअलिटी को लेकर कहा है कि गौरव खन्ना को उनका बायसेक्सुअल होना हॉट लगता था।

उन्होंने माना कि काफी लड़को को ये आकर्षक लगता है। उन्होंने शो से बाहर आकर तेजस्वी के पॉडकास्ट पर जो बयान दिए उसके बाद आकांक्षा चमोला को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था।

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गौरव खन्ना को पसंद थी आकांक्षा की बाइसेक्सुअलिटी

मिड डे के साथ बातचीत में अब आकांक्षा चमोला बताती है कि गौरव खन्ना को उनकी बाइसेक्सुअलिटी काफी हॉट लगती थी, उन्होंने शादी से पहले गौरव को बताया था और उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा, “मैंने शादी से पहले ही साफ बता दिया था कि मैं बाइसेक्शुअल हूं। मेरे पति ने भी इसे स्वीकार किया था, क्योंकि उन्हें यह बात काफी आकर्षक लगती थी। पुरुषों को यह बात बहुत पसंद आती है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पाते। ज्यादातर पुरुषों को यह काफी आकर्षक लगता है।”

शादी के बाद रहीं गौरव खन्ना के लिए वफादार

गौरव खन्ना से शादी के बाद उनके लिए वफादार रहने के फैसले पर बात करते हुए आकांक्षा ने कहा कि शादी के बाद किसी और को “पर्स्यू” न करना उनका एक “सोचा-समझा फैसला” था।

उन्होंने कहा, “मैंने खुद को इससे अलग नहीं किया, लेकिन मैंने तय किया था कि मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। मैंने इस एक इंसान के साथ रहने का फैसला किया है और मैं उसी के साथ रहूंगी। जब मैं कहती हूं कि अब मैं एक तरह से एसेक्सुअल हो गई हूं, तो ऐसी कई हेट्रोसेक्शुअल महिलाएं हैं जो एक समय के बाद एसेक्सुअल महसूस करने लगती हैं। तो इसमें बड़ी बात क्या है? मैं पहले बाइसेक्शुअल थी, फिर मेरी शादी हुई और अब मैं एसेक्सुअल हूं।”

सेक्सुअलिटी एक फेज है

तेजस्वी प्रकाश के साथ बातचीत में आकांक्षा का कहना था कि सेक्सुअलिटी एक फेज होता है। इस बयान के लिए उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। लॉक अप 2 में उन्होंने बताया था कि वह गौरव खन्ना से तलाक ले रही हैं, जिसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा काफी बड़ गई।

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बिग बॉस नहीं जाएंगी आकांक्षा चमोला

आकांक्षा चमोला अब अपने काम और करियर पर ध्यान देना चाहती है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि वह हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए ओपन हैं क्योंकि उन्हें काम करना है, वो एक्सप्लोर करना चाहती हैं इसलिए उनकी अलग पसंद नहीं है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बिग बॉस के मना किया। उनका कहना था कि बिग बॉस में वह नहीं जा सकती हैं क्योंकि वह कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई हैं। वो 6 महीने से पहले कोई रिएलिटी शो नहीं कर सकती हैं।