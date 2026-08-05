नेटफ्लिक्स रिएलिटी शो ‘लॉक अप 2’ के फिनाले से पहले आकांक्षा चमोला आउट हो चुकी हैं और बाहर आते ही उनका तेजस्वी के साथ एक इंटरव्यू सामने आया। तेजस्वी के शो ‘शट अप विद तेजस्वी’ में आकांक्षा ने बताया कि उनके माता पिता शो में उनके सीक्रेट रिवील से खुश नहीं थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी लाइफ के उस स्टेज पर हैं जहां उन्हें कोई नहीं चाहिए।

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तेजस्वी प्रकाश के साथ आकांक्षा ने किया खुलासा

‘लॉक अप 2’ के फिनाले से एक दिन पहले आकांक्षा चमोला घर से बाहर हो चुकी हैं। शो में उनके दो बड़े सीक्रेट रिवील हुए, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। गौरव खन्ना के साथ डिवोर्स और उनके बायसेक्सुअल होने की खबर ने इंटरनेट पर दर्शकों को काफी हैरान किया। अब घर से बाहर आकर आकांक्षा का कहना है कि उनके बायसेक्सुअल होने की बात उनके माता पिता को भी नहीं पता थी।

मुझे किसी लड़के सलाह या राय नहीं चाहिए

तेजस्वी ने आकांक्षा से कहा कि लोगों को आपका सीक्रेट जानने के बाद वो सच नहीं लगा, उन्हें यकीन था कि आपका और गौरव का डिवोर्स नहीं होने वाला है। तो आकांक्षा ने कहा कि “मैंने कहा हमारा डिवोर्स हो रहा है, हम साथ नहीं रह रहे हैं लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हम दोस्त नहीं हैं।”

इस पर तेजस्वी ने कहा कि “आपने फिर ऐसा क्यों कहा कि आप उनसे शादी के बारे में कोई सलाह नहीं लेंगी। इसके जवाब में आकांक्षा कहती हैं कि मैं इस फेज हूं कि आई एम मैन हेटर। मुझे इस समय कोई लड़का नहीं चाहिए जो मुझे सलाह दे, राय दे।”

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पैरेंट्स को भी नहीं पता था बायसेक्सुअल वाला सीक्रेट

इसके बाद आकांक्षा ने इस बात को भी माना कि उनके सीक्रेट्स काफी दिलचस्प थे। उन्होंने कहा कि वो शो में सिर्फ ये सोचकर गई थीं कि वो बस फन करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि “जब गौरव लॉक अप 2 में आए थे तो उन्हें उनके परिवार के बारे में कुछ बाते पता चलीं थीं, जो बहुत डिस्टर्बिंग थी।”

“आप जब इस तरह के शो में आते हो, तो आपकी फैमिली भी तैयार होती है। आपको पता होता है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपको पता चलता है कि नहीं वो आपसे खुश नहीं हैं।” आकांक्षा ने कहा कि “उनके तलाक की बात उनके माता पिता को पता थी लेकिन बायसेक्सुअल होने की बात नहीं पता थी। ये बात उन्हें इस शो की वजह से पता चली।”

5 अगस्त को लॉक अप 2 को फिनाले होने वाला है, शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट के नाम शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा, शिल्पा शिंदे, राम कपूर और योगेश रावत हैं।