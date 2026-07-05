टीवी अभिनेता गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला हाल ही में रियलिटी शो ‘लॉक अप: सच या सजा’ में अपने तलाक की घोषणा को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। अब शो की एक अन्य कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने आकांक्षा की निजी जिंदगी से जुड़ा एक और खुलासा किया। ‘जजमेंट डे’ सेगमेंट के दौरान, जब होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख ने आकांक्षा को इस खुलासे के बारे में बताया, तो उन्होंने इसे स्वीकार किया। हालांकि, बाद में वह भावुक हो गईं और रो पड़ीं।

बायसेक्शुअल होने पर आकांक्षा का बयान

‘लॉक अप: सच या सजा’ में हर कंटेस्टेंट को अपने बारे में तीन सीक्रेट्स बताने होते हैं, जो शो में उनकी ‘लाइफलाइन’ का काम करते हैं। अगर कोई दूसरा कंटेस्टेंट किसी का सीक्रेट बता देता है, तो उस कंटेस्टेंट को या तो उसे सबके सामने मानना ​​पड़ता है या फिर गेम से बाहर होने का रिस्क उठाना पड़ता है।

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प्रीमियर की रात आकांक्षा ने अपनी पहली लाइफलाइन तब खो दी जब उन्होंने बताया कि वह और गौरव खन्ना तलाक लेने वाले हैं। मंगलवार को श्रेया कालरा ने आकांक्षा की दूसरी लाइफलाइन का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने आकांक्षा की एक और पर्सनल बात बताई। श्रेया ने कहा, “वह बायसेक्शुअल हैं और यही उनका सीक्रेट है।”

श्रेया कालरा के सीक्रेट बताने पर आकांक्षा ने कहा कि यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने बैकस्टेज बात की थी, सीधे श्रेया से नहीं। आकांक्षा ने कहा, “श्रेया ने यह मान लिया क्योंकि मैं सबके साथ बहुत मजे करती हूं। मैंने उसे अपनी तरफ से कभी नहीं बताया कि मैं बायसेक्सुअल हूं, लेकिन यह मेरे सीक्रेट्स में से एक है। मैं शादी से पहले बायसेक्सुअल थी। मेरे कुछ लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रहे हैं।

हालांकि, वे इंटिमेट नहीं रहे हैं, लेकिन मैं कुछ लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रही हूं। मुझे औरतें पसंद हैं और यह मेरा सेफ स्पेस है। यह बहुत मेल-डॉमिनेटेड दुनिया है और इसलिए आप औरतों के साथ एक कम्फर्ट जोन बना लेते हैं। मुझे वह फेमिनिन एनर्जी पसंद है। मैं इसी में आगे बढ़ती हूं। एक ऐसे समाज में जहां लोग सोचते हैं कि लड़कियां हमेशा एक-दूसरे से कम्पीट करती रहती हैं और जलती रहती हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैं ही इस गेम में पहले दिन से एक्सपोज हो रही हूं।”

श्रेया पर भड़कीं आकांक्षा

आकांक्षा ने स्टेज पर बहादुरी से अपना सच कबूल किया, लेकिन जैसे ही वह लॉक अप के अंदर वापस गईं, श्रेया पर अपना आपा खो बैठीं और टूट भी गईं। आकांक्षा ने कहा, “मैंने दुनिया में उससे ज्यादा बुरा इंसान कभी नहीं देखा। वह बहुत बेरहम और बेपरवाह है। तुमने मेरे बारे में जो सीक्रेट शेयर किया था, वह तुमसे शेयर भी नहीं किया गया था।

इस पर बैकस्टेज बात हुई थी। तुमने यह सब सुन लिया था और उस बातचीत का हिस्सा नहीं थीं और तुमने इसका इस्तेमाल किया। इस औरत पर भरोसा मत करो। वह तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उसके दिल में बहुत गंदगी है।”

बाद में रोते हुए आकांक्षा ने कहा, “यह लाइफलाइन के बारे में नहीं है, यह बस दिखाता है कि कोई इंसान कितना मतलबी हो सकता है। यह शो का हिस्सा नहीं था। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है?” शिवांगी जोशी और हर्षद ने भी श्रेया की बुराई की। हर्षद ने कहा, “मैं बेवकूफ था जो मैंने श्रेया को सपोर्ट किया।” शिवांगी ने आगे कहा, “मैंने हमेशा तुम्हारा सपोर्ट किया है, श्रेया। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, लेकिन तुम गलत हो। मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकती।”

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