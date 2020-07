मशहूर यूट्यूबर कैरी मिनाती का Youtube चैनल हैक हो गया है। इसकी सूचना खुद कैरी मिनाटी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। कैरी के जिस यूट्यूब को हैक किया गया है उसपर गेमिंग चैनल CarryisLive चलाते हैं। शुरुआती रिपोर्ट की मानें तो कैरी के इस चैनल की हैकिंग बिटक्वाइन के लिए हुई है, क्योंकि हैकर बाढ़ के लिए दान की मांग कर रहा था। बता दें अब तक जेफ बिजोस, एलोन मुस्क, वॉरेन बफेट, बराक ओबामा, जोए बिडेन और बिल गेट्स सहित दुनिया की कई बड़ी हस्तियों और संस्थानों के अकाउंट हैक चुके हैं।

यूट्यूबर बनने के लिए छोड़ दी थी पढ़ाई

कैरी मिनाती का असली नाम अजय नागर है। कैरी ने यूट्यूब पर लंबे संघर्ष के बाद अपनी पहचान बनाई है। गौरतलब है कि कैरी ने 15 साल की उम्र में ही यूट्यूब पर पहला चैलन बनाया था। इसके लिए कैरी मिनाती ने 12वीं की पढ़ाई भी छोड़ दी थी। कैरी ने यूट्यूब पर सबसे पहले Stealth Fearzz नाम से एक चैनल क्रिएट किया जिसपर वह फुटबाल ट्रिक्स के बारे में बताते थे। उन दिनों फुटबाल ट्रिक्स का काफी क्रेज था लेकिन कैरी को इसमें कुछ खास सफलता नहीं मिली।

शुरुआत में काफी करना पड़ा था संघर्ष

पहले चैनल का रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं मिला तो कैरी ने दोबार से इसमें हाथ आजमाया और Additcted A1 नाम से एक और चैनल क्रिएट किया। इस चैनल पर कैरी गेम से जुड़ी बातें शेयर करते और साथ में एक्टर्स की मिमिक्री भी करते। लेकिन इसमें भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। हालांकि कैरी की मिमिक्री को लोग काफी एन्जॉय करते थे। कैरीन ने इसको देखते हुए कैरी देओल नाम से एक और चैनल बनाया और इसपर वह लोगों की मिमिक्री करने लगे। लोग इसे पसंद करने लगे। इसके बाद कैरी ने Carry is Live और Carryminati नाम से भी चैनल बनाया।

भुवन बाम को रोस्ट कर बनाई पहचान

कैरी चैनल दर चैनल बनाते गए लेकिन उनको असल कामयाबी तब मिली जब उन्होंने अपने चैनल कैरी मिनाती पर मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम को रोस्ट किया। भुवन को रोस्ट कर वह रातों रात चर्चा में आ गए। इसके बाद कैरी ने मशहूर लोगों को रोस्ट करना चालू कर दिया। एक समय ऐसा भी रहा कि कैरी के चैनल के खत्म होने की नौबत आ गई थी। दरअसल कैरी ने दूसरे लोगों के वीडियो को उठाकर रोस्ट करते थे। इसी क्रम में उन्हें एक साथ तीन कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए जिससे उनका चैनेल डिलीट होने की कगार पर आ गया था। हालांकि किसी तरह बच गए।

@YouTubeIndia My channel Carryislive has been hacked, need immediate assistance.

— Ajey Nagar (@CarryMinati) July 24, 2020